İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü

Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yapılan yolda, yağışın da etkisiyle çökme sonucu çukur oluştu.

Evine gelen bir kişinin park ettiği otomobili çukura düştü. Çökmenin devam etmesi sonucu sokaktan geçen bir ambulans çukura düşerek mahsur kaldı.

Sokakta ilerleyen 2 otomobil de çukura düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 araç kurtarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ambulans, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekiplerin otomobili kurtarma çalışması sürüyor.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatıldı.