Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2026 20:33

İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü

İstanbul Sultangazi'de yağışın etkisiyle biri ambulans olmak üzere 4 araç yolda oluşan çukura düştü.

Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yapılan yolda, yağışın da etkisiyle çökme sonucu çukur oluştu.

Evine gelen bir kişinin park ettiği otomobili çukura düştü. Çökmenin devam etmesi sonucu sokaktan geçen bir ambulans çukura düşerek mahsur kaldı.

İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü

Sokakta ilerleyen 2 otomobil de çukura düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 araç kurtarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ambulans, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekiplerin otomobili kurtarma çalışması sürüyor.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatıldı.

ETİKETLER
Ambulans İstanbul Sağanak Yağış
Sıradaki Haber
Şişli'deki alt geçidi su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
21:50
Trump: Kaybetmemizin sebebi İran savaşı
20:41
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer: "İran'la savaşı sona erdireceğiz"
20:41
Brent petrolün varil fiyatı, ABD ara seçimlerinin etkisiyle 94 dolar seviyesine geriledi
20:39
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Cumhuriyetçilerin seçimi kaybetme nedeni İran savaşı
20:37
DSÖ: Türkiye, COP müzakereleri kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldi
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ