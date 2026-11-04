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Dünya
AA 04.11.2026 20:41

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer: "İran'la savaşı sona erdireceğiz"

Demokratların Kongre'de üstünlüğü sağladığı ara seçimleri değerlendiren Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Amerikan halkının İran'da ne uğruna savaşıldığını bilmediğini ve bu savaşı bitireceklerini söyledi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Schumer: "İran'la savaşı sona erdireceğiz"

ABD'de dün yapılan ve Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalar devam ediyor.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Schumer, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, Donald Trump yönetiminin İran politikasını eleştirdi.

Schumer, Trump'ın İran savaşının "misyonuna" ilişkin defalarca açıklama değiştirdiğini savunarak "Amerikan halkı, İran'da ne uğruna savaştığımızı hiç bilmiyor. İran'la savaşı sona erdireceğiz. Savaşı sona erdirmek için bize katılan bazı Cumhuriyetçiler de var." dedi.

Amerikan halkının rızası olmadan savaşa giren bir başkanı caydırmanın yollarından birinin "bütçe yetkisinin sınırlandırılması" olduğunu vurgulayan Schumer, Demokratların bütçe hususunda Trump'ı zorlayacak adımlar atacağını belirtti.

Schumer, Trump'ın yetkilerinin kullanımıyla ilgili Kongre'deki tüm kanalları kullanacakları mesajını vererek "Senato'nun, Trump'a dilenir gibi kullanıldığı günler artık bitti." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat lider, Amerikan halkının ekonomiyle ilgili seçim mesajını net şekilde aldıklarının ve bu konuda yeni Kongre göreve başlar başlamaz ciddi adımlar atacaklarının altını çizdi.

Hayat pahalılığıyla mücadele konusunda Schumer, "Başkan olsun ya da olmasın, maliyetleri düşürmek için elimizden geleni yapacağız, nokta." diye konuştu.

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