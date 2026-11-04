Bakan Çiftçi: İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piantedosi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladıklarını bildirdi.

Görüşmede, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri ve suçluların iadesi başta olmak üzere güvenlik alanındaki ortak gündemleri ele aldıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sınır aşan tehditlerle mücadelenin güçlü bir uluslararası dayanışma ve etkin işbirliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Akdeniz'de düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi, terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve İtalya'da bulunan yeni nesil suç örgütlerinin elebaşları ile üyelerinin ülkemize iadesi konusundaki beklentilerimizi paylaştık. İtalyan mevkidaşımız da ülkesindeki yeni nesil suç örgütlerine karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini belirterek, bu suç ağlarıyla daha etkin mücadele için ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulmasını önerdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda terörle ve organize suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Çiftçi, "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile güvenlik alanındaki işbirliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Nazik ziyaretleri ve yapıcı görüşmeleri dolayısıyla değerli mevkidaşım Sayın Matteo Piantedosi'ye teşekkür ediyorum."