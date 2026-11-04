Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.11.2026 23:34

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail tıbbi tahliyeleri zaman tuzağına dönüştürdü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in sürdürdüğü sıkı abluka ve kısıtlamaların tıbbi tahliyeleri birer "zaman tuzağına" dönüştürdüğünü, bu politikanın durumu kritik binlerce hastanın hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail tıbbi tahliyeleri zaman tuzağına dönüştürdü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki hastaların yurt dışında tedavi edilmesi için ekim ayı boyunca planlanan 17 günlük tahliye takviminin İsrail'in engellemeleri nedeniyle yalnızca 7 gün uygulandığı belirtildi.

Ekim ayında tedavi için Gazze dışına yalnızca 209 kişinin çıkabildiği aktarılan açıklamada, "İsrail'in sıkı kısıtlamaları, durumu kritik binlerce hastayı abluka altında tutuyor." denildi.

Yurt dışına çıkışına izin verilen hasta sayısının Gazze'de yaşanan sağlık felaketi karşısında son derece yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bu uygulamayla binlerce insanın yaşamını kasıtlı olarak tehlikeye attığı ifade edildi.

Tahliyeler "zaman tuzağına" dönüştürüldü

Sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve tahliye onaylarının bilinçli olarak geciktirildiği kaydedilen açıklamada, "Tıbbi tahliyeler birer zaman tuzağına dönüştürülerek kritik vakaların hayatta kalma şansını kaybetmesine neden olunmaktadır." denildi.

Bakanlık, İsrail'in ablukayı ve kısıtlamaları derhal kaldırması, sınır geçişlerinin hastaların ve yaralıların nakli için kalıcı ve düzenli olarak açılması yönünde uluslararası toplumun İsrail'e güçlü bir baskı uygulaması çağrısında bulundu.

21 bin hasta tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 9 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yurt dışında tedavi olmak için bekleyen kayıtlı 21 bin hasta bulunuyor. Bu hastaların 5 bin 803'ünü çocuklar, 4 bin 800'ünü ise tümör hastaları oluşturuyor.

Sınırlar kapalı tutulduğu için Gazze dışında tedavi olmayı beklerken yaşamını yitiren hastaların sayısı ise 264'ü çocuk olmak üzere 2 bin 27'ye ulaştı.

İsrail makamları, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'nda farklı güvenlik gerekçeleri öne sürerek tıbbi geçişleri ve insani yardımları sık sık engelliyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Trump: Kaybetmemizin sebebi İran savaşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu
00:04
Süper Lig'de yayın ihalesi başladı
23:53
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
23:53
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı
23:08
Fenerbahçe Liverpool'u devirdi
22:24
Bakan Çiftçi: İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ