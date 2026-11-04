Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 04.11.2026 23:59

Süper Lig'de yayın ihalesi başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-28 sezonundan itibaren 5 sezonluk yayın hakları için düzenleyeceği ihalenin şartnameleri satışa sunuldu.

Süper Lig'de yayın ihalesi başladı

TFF'nin açıklamasına göre, Paket A (TFF Süper Lig Yayın), Paket B (TFF 1. Lig Yayın ile TFF Süper Lig ve 1. Lig Radyo Yayını, Geniş Özetler), Paket C (TFF Süper Lig ve 1. Lig Uluslararası Yayın), Paket D (Uluslararası Bahis Sitelerinden Yayın ve Dijital Özetler) ve Paket E (Tüm Paketler) ilişkin ihale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

TFF Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek veri hakları ihale kapsamında olmayacak.

Yayın ihalesine katılabilecek sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, ortak girişimler veya iş ortaklıkları, ihale dokümanlarını, satış bedeli 750 bin lirayı TFF'nin banka hesabına ödeyerek Riva'daki federasyona ait tesislerde bulunan TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden alabilecek.

Teklif vermek isteyenler, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00-14.10 arasında, Riva'daki tesislerde Yayın İhale Komisyonu'na noter huzurunda tekliflerini sunabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca TFF'nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi, tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu belirtildi.

ETİKETLER
TFF Süper Lig
Sıradaki Haber
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı Aiwanger otelde ölü bulundu
23:39
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail tıbbi tahliyeleri zaman tuzağına dönüştürdü
23:53
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
23:53
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Adli Tıp raporu çıktı
23:08
Fenerbahçe Liverpool'u devirdi
22:24
Bakan Çiftçi: İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
Erzurumlu ustadan İzmir bombasına pekmezli ve cevizli dokunuş
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
İstanbul'da yağış nedeniyle yol çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ