Brezilya'daki maçta dünya rekoru: 51 kırmızı kart gösterildi

Önceki rekor, 2011 yılında Arjantin 5. Ligi'nde oynanan Club Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasındaki maçta gösterilen 36 kırmızı karttı.

Sahaya giren antrenör kavganın fitilini ateşledi

Hakem raporuna göre kavga, ikinci yarıda Mamore oyuncusu Davi'nin skoru 3-1'e getiren golün ardından rakip yedek kulübesini kışkırtmasıyla başladı.

Uberlandia'nın kaleci antrenörü Paulo Sergio Dias Dos Santos'un tepki göstermek amacıyla sahaya girmesi çatışmayı tırmandırdı.

Karşılaşmada daha önce gösterilen 3 kırmızı kartla birlikte toplam ihraç sayısı 51'e ulaştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Parque do Sabia Stadyumu'nda meydana gelen büyük hasar nedeniyle stada askeri polis çağrıldı.

Polis raporunda 14 kapının kırıldığı, duş tesislerinin zarar gördüğü, pencerelerin, bankların, masa ve sandalyelerin tahrip edildiği belirtildi.

Yaklaşık 40 dakika duraklatılan karşılaşma, hakem Fernando Patrick Drosghic Modesto tarafından tatil edildi.

İkinci maça çıkmama kararı alındı

Uberlandia kulübü, gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle Mamore'nin kadrosunda sadece 7 oyuncu kalması üzerine yarı final rövanş maçına çıkmayacağını doğruladı.

Bu kararı bir fair-play jesti olarak tanımlayan Uberlandia, Mamore'nin finale yükselmesini kabul ederek kendilerinin üçüncülük maçına odaklanacaklarını bildirdi.