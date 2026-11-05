Çok Bulutlu 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 05.11.2026 06:29

Brezilya'daki maçta dünya rekoru: 51 kırmızı kart gösterildi

Brezilya'da 20 yaş altı liginde oynanan olaylı karşılaşmada 51 kırmızı kart gösterilerek dünya rekoru kırıldı. Minas Gerais 20 Yaş Altı Şampiyonası yarı final ilk maçında Uberlandia ile Mamore karşı karşıya geldi. Mücadelede çıkan olaylar sonucunda 43 futbolcu ve teknik ekipten 8 kişi oyundan ihraç edildi.

Brezilya'daki maçta dünya rekoru: 51 kırmızı kart gösterildi

Önceki rekor, 2011 yılında Arjantin 5. Ligi'nde oynanan Club Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasındaki maçta gösterilen 36 kırmızı karttı.

Sahaya giren antrenör kavganın fitilini ateşledi

Hakem raporuna göre kavga, ikinci yarıda Mamore oyuncusu Davi'nin skoru 3-1'e getiren golün ardından rakip yedek kulübesini kışkırtmasıyla başladı.

Uberlandia'nın kaleci antrenörü Paulo Sergio Dias Dos Santos'un tepki göstermek amacıyla sahaya girmesi çatışmayı tırmandırdı.

Brezilya'daki maçta dünya rekoru: 51 kırmızı kart gösterildi

Karşılaşmada daha önce gösterilen 3 kırmızı kartla birlikte toplam ihraç sayısı 51'e ulaştı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Parque do Sabia Stadyumu'nda meydana gelen büyük hasar nedeniyle stada askeri polis çağrıldı.

Polis raporunda 14 kapının kırıldığı, duş tesislerinin zarar gördüğü, pencerelerin, bankların, masa ve sandalyelerin tahrip edildiği belirtildi.

Yaklaşık 40 dakika duraklatılan karşılaşma, hakem Fernando Patrick Drosghic Modesto tarafından tatil edildi.

İkinci maça çıkmama kararı alındı

Uberlandia kulübü, gösterilen kırmızı kartlar nedeniyle Mamore'nin kadrosunda sadece 7 oyuncu kalması üzerine yarı final rövanş maçına çıkmayacağını doğruladı.

Bu kararı bir fair-play jesti olarak tanımlayan Uberlandia, Mamore'nin finale yükselmesini kabul ederek kendilerinin üçüncülük maçına odaklanacaklarını bildirdi.

ETİKETLER
Arjantin Brezilya Polis
Sıradaki Haber
Fransa'da kan bankası soğutucularına siber saldırı: Sıcaklık ayarlarıyla oynandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:10
NASA'nın Parker Güneş Sondası uzayın karmaşasında gizlenen beklenmedik bir yapı keşfetti
07:08
Güney Torid göktaşı yağmuru bu gece nadir görülen ateş topları oluşturacak
07:09
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
06:54
Anne ve kız ayı saldırısında hayatını kaybetti
06:52
Kas sağlığı uzun yaşamın anahtarı: Kas kalitesini ölçmenin yolları
06:45
Milli enerji vizyonu bugün açıklanacak: 2040'a uzanan yol haritası hazır
İki bayrak tek yürek: Iğdır'da Karabağ Zaferi yürüyüşü
İki bayrak tek yürek: Iğdır'da Karabağ Zaferi yürüyüşü
FOTO FOKUS
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ