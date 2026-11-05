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Türkiye
AA 05.11.2026 02:35

Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Bostancı İlkokulu'nda görev yapan öğretmen S.D'nin kullandığı otomobil, okuldan dönüşte Gelenbe Mahallesi yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü S.D, aynı okulda öğrenim gören çocuğu A.D, okul müdürü Ü.A, onun aynı okulda öğrenci olan çocuğu A.A. ve müdür yardımcısı Ü.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Ü.E, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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