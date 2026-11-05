Bakan Şimşek: 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını aldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında dezenflasyon sürecini destekleyecek koşulların oluşacağını belirterek, "Sıkı parasal duruş, ılımlı iç talep koşulları, beklentilerdeki iyileşme, hizmet enflasyonunda ataletin azalması ve küresel emtia fiyatlarında öngörülen gerileme dezenflasyon sürecini destekleyecektir." dedi.

Tasfiye kapsamında 130,2 milyar lira ödeme yapıldı

Şimşek, olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar lira ara ödeme gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba ve 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar lira ödeme yapıldığını kaydetti.

Şimşek, 179 bin 449 kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını ifade etti.

Şimşek, 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar lira tutarındaki 100 işlemin ertelendiğini bildirdi.

36 farklı ülkede 9 milyar lira tutarında mal varlığının tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulduğunu belirten Şimşek, "Önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişinin sağlanmasına yönelik ilave adımlar atılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla alan oluşturduklarını söyledi.

Gecikme zammı ve tecil faizleri

Gecikme zammı ve tecil faiz oranlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Şimşek, önümüzdeki dönemde söz konusu oranları piyasa koşullarına uygun şekilde düşürmeyi planladıklarını ifade etti.

İşverenlere prim desteği

Şimşek, 2027 yılında çalışan başına sağlanan asgari ücret desteğinin artırılacağını belirterek, bazı imalat sektörlerinde ve turizmde istihdamını koruyan işletmelere verilen prim desteğinin de yükseltileceğini bildirdi.