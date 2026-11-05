90 yaş ve üzeri her 10 kişiden 7'si kadın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye nüfusu 2026 yılı 3. çeyreği itibarıyla 86 milyon 502 bin 286 kişi oldu.

Yaş gruplarına göre dağılım incelendiğinde, "ileri yaşlı" nüfustaki artış eğilimi dikkati çekti.

2025'in 3. çeyreğinde 246 bin 847 olan 90 yaş ve üzerindeki kişi sayısı, bir yıllık süreçte 6 bin 207 kişi artarak 253 bin 54'e yükseldi.

Kadın nüfusu erkekleri ikiye katladı

Verilere göre, 90 yaş ve üzerindeki nüfusun ezici çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.

Bu yaş grubundaki 253 bin 54 kişinin 176 bin 507'sini (yüzde 69,7) kadınlar, 76 bin 547'sini (yüzde 30,3) ise erkekler oluşturdu. Böylece 90 yaş ve üzerinde kadınların sayısı, erkeklerden 99 bin 960 kişi fazla gerçekleşti. Bu yaş diliminde her 1 erkeğe karşılık yaklaşık 2,3 kadın kaydedildi.

Cinsiyet dengesi 50 yaşından sonra kadınlar lehine değişiyor

TÜİK verileri, yaşam süresine bağlı olarak nüfustaki cinsiyet dengesinin 50 yaşından itibaren kadınlar lehine döndüğünü ortaya koydu.

Doğumdan 49 yaşına kadar olan tüm yaş gruplarında erkek nüfusu kadınlardan fazla seyrederken, ilk kırılma 50-54 yaş grubunda gerçekleşti.

45-49 Yaş grubunda erkek nüfusu (3 milyon 238 bin 443), kadın nüfusundan (3 milyon 212 bin 823) 25 bin 620 kişi daha fazlayken; 50-54 yaş grubunda kadın nüfusu 2 milyon 785 bin 997'ye ulaşarak, 2 milyon 780 bin 324 olan erkek nüfusunu geride bıraktı.

Kadın ve erkek nüfusu arasındaki farkın yaş ilerledikçe kadınlar lehine açıldığı görüldü. 80-84 yaş grubunda kadınların oranı yüzde 59,8'e, 85-89 yaş grubunda yüzde 63,7'ye, 90 yaş ve üzerinde ise yüzde 69,7'ye ulaştı.

80 yaş ve üzeri nüfus 1,8 milyonu geçti

Öte yandan, 80 yaş ve üzerindeki toplam nüfus da artışını sürdürdü. 2025'in aynı döneminde 1 milyon 732 bin 875 olan 80 yaş ve üzeri kişi sayısı, 2026'nın 3. çeyreğinde 1 milyon 802 bin 562'ye çıktı. Bu grubun 1 milyon 123 bin 224'ünü kadınlar, 679 bin 338'ini ise erkekler oluşturdu.