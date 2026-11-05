ABD'deki ara seçimlerin kaybedenlerinden biri de veri merkezleri oldu

Kongre'nin her iki kanadında da Demokratların üstünlük sağladığı ara seçimlerde çeşitli eyaletlerde seçmenlerin oyuna sunulan veri merkezi projelerine ilişkin yerel düzenleme ve kısıtlama önerileri, bu yatırımların geleceğine yönelik belirsizlikleri artırdı.

Seçim verilerini izleyen Ballotpedia'nın verilerine göre, 3 Kasım'da aralarında California, Florida, Illinois, Kansas, Maine, North Dakota, New Jersey, Nevada, Ohio ve Wisconsin'in bulunduğu 10 eyalette veri merkezleri inşası ve geliştirilmesine ilişkin 41 yerel öneri seçmenlerin oyuna sunuldu.

Seçmenler veri merkezi yatırımlarına kısıtlama istedi

Bazı kentlerde yeni veri merkezlerinin kurulmasının tamamen yasaklanması seçmenlerin tercihine sunulurken, bazı yerleşimlerde 180 gün veya 6 ay boyunca yeni veri merkezi projelerinin geliştirilmesine ya da bu projelere ilişkin başvuru ve izin süreçlerine ara verilmesi için onay istendi.

Bazı kentlerde ise 25 megavatın üzerinde elektrik talebi bulunan veri merkezlerinin kurulmasının yasaklanması, bazı bölgelerde de büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi için seçmen onayı veya ek mali güvenceler getirilmesi yönündeki öneriler oylandı.

California'nın Alhambra kentinde veri merkezi inşaatının yasaklanması önerisi seçmenlerin yüzde 82'sinin desteğini alırken, Florida'nın Edgewater kentinde yeni veri merkezlerinin onaylanmasını, inşasını, genişletilmesini ve işletilmesini yasaklayan öneri yüzde 77 oranında destek buldu.

Illinois'in Bloomington kentinde de büyük ölçekli veri merkezi inşaatlarına geçici moratoryum (geçici durdurma) uygulanmasını tavsiye eden öneri yüzde 78 destek aldı.

Veri merkezlerine yönelik önerilerin en fazla oylamaya sunulduğu eyalet Ohio oldu. Eyaletin Conneaut, Defiance, Oregon ve Sunbury kentlerinde toplam elektrik talebi veya tepe yükü 25 megavatı aşan veri merkezlerinin inşasını yasaklamaya yönelik öneriler kabul edildi. Granville kentinde veri merkezi inşaatlarının yasaklanması seçmenlerin yüzde 82'sinin desteğini alırken, Trenton'da büyük ölçekli veri merkezi inşaatlarının yasaklanmasına yüzde 80 oranında destek verildi.

Yerel muhalefet 68 milyar dolarlık projeyi aksattı

Seçmenlerin veri merkezlerine gösterdiği tepkinin arkasında tesislerin elektrik ve su tüketimi, yerel şebekeleri zorlaması, elektrik faturalarını artırması ve gürültü dahil çevresel etkilere yol açması gibi faktörler bulunuyor. Bu nedenle giderek daha fazla kişi planlanan veri merkezi projelerine karşı çıkarken, mevcut tesislere yönelik daha sıkı düzenlemeler talep ediyor.

Gallup tarafından yayımlanan analiz, her 10 Amerikalıdan 7'sinin bölgelerinde yapay zeka veri merkezi inşa edilmesine karşı çıktığını gösteriyor.

Veri merkezlerine ve bunların etkilerine ilişkin kamuoyu görüşü giderek olumsuzlaşırken halk tabanında artan muhalefet, yatırımlara da sekte vuruyor.

Data Center Watch verileri, 2026'nın ikinci çeyreğinde toplam proje değeri yaklaşık 68 milyar doları bulan en az 45 veri merkezi projesinin yerel muhalefet nedeniyle engellendiğini veya ertelendiğini ortaya koyuyor.

Texas ve Georgia'da Demokrat vali adaylarının zaferi veri merkezleri için yeni dönemin habercisi

ABD'de veri merkezlerine yönelik hoşnutsuzluğun yerel oylamaların yanı sıra eyalet yönetimleri düzeyindeki yarışlara da yansıdığı görüldü.

US Data Center Map'in verilerine göre, Texas'ta faaliyette olan, inşaatı süren veya planlanan toplam 561 veri merkezi tesisi ve projesi, Georgia'da ise 232 veri merkezi tesisi ve projesi bulunuyor. Her iki eyalette de Demokrat adayların valilik yarışlarını kazanmasının veri merkezi yatırımlarına yönelik politikaları değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Texas'ta Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı eyaleti kontrolsüz biçimde bir veri merkezi üssüne dönüştürmekle eleştiren ve seçimi kazanan Demokrat Gina Hinojosa, veri merkezlerini düzenleyen ve yerel toplulukların karar süreçlerine katılımını güvence altına alan yasalar çıkarılana kadar yeni projelere eyalet çapında moratoryum getirmeyi planlıyor.

Georgia'da ise yeni veri merkezi inşaatlarının durdurulmasını savunan ve valilik yarışını kazanan Demokrat Keisha Lance Bottoms'ın politikalarının yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Yapay zekaya yönelik denetimlerin sıkılaştırılması bekleniyor

Demokratların Kongre'de güç kazanması, yapay zeka şirketleri ve büyük teknoloji firmalarına yönelik federal düzeyde denetimlerin artabileceğine işaret ediyor.

Yeni dönemde yapay zeka sektörüne ilişkin Kongre soruşturmalarının ve şirket yöneticilerinin ifade vermesine yönelik çağrıların artması bekleniyor.