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Dünya
AA 05.11.2026 10:37

Fransa'da yüz binlerce insanın sokağa çıkacağı genel grev öncesi hükümet teyakkuzda

Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış, hayat pahalılığı ve eğitim sektöründeki yetersizlikleri protesto etmek amacıyla toplumun farklı kesimlerinden yüz binlerce kişinin katılması beklenen gösteriler öncesinde İçişleri Bakanlığı güvenlik önlemlerini artırdı.

Fransa'da yüz binlerce insanın sokağa çıkacağı genel grev öncesi hükümet teyakkuzda

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkede önde gelen sendikaların çağrısıyla hayat pahalılığına karşı birçok şehirde yapılacak eylemlere 700 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

Eğitim koşullarındaki yetersizliklere karşı liselilerin eylemlerinin​​​​​​​ yaklaşık 2 aydır devam ettiği ve Sarı Yeleklilerin 17, 24 ve 31 Ekim’de sokaklara indiği Fransa’da toplumsal huzursuzluk devam ederken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez genel grev öncesi güvenlik önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

Ülke genelinde 70 binden fazla polis ve jandarmanın görev yapacağını bildiren Nunez, olası yağma olaylarına karşı özellikle şehir merkezlerinin güvenliği konusunda da teyakkuzda olduklarını kaydetti.

Nunez, gün boyu devam edecek eylemlerde görev yapacak kolluk kuvvetlerine helikopter, insansız hava aracı ve onlarca zırhlı araç ile destek verileceğini söyledi.

Fransa’da 17 Ekim’deki Sarı Yelekliler eyleminde 3 bini aşkın iş yeri zarar görmüş veya yağmalanmıştı. Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde binlerce kişi gözaltına alınırken, hükümet olası eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasağı ve eylem yasağı gibi bazı tedbirleri uygulama kararı almıştı.

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