Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 05.11.2026 10:37

Emine Erdoğan'dan Güney Kore teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore'yi ziyaret eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ev sahibi Devlet Başkanı ve eşine teşekkür etti.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Nazik ev sahiplikleri için Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a ve değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, Güney Kore'deki programlardan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Güney Kore
Sıradaki Haber
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Demir yollarına 'Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi' geliyor
11:42
Sinemalarda bu hafta 10 yeni film vizyonda
11:38
Bakan Kurum: Türkiye'nin dirençli şehirler vizyonu, COP31'de dünyaya ilham olacak
11:30
İstanbul'a suikast için geldikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
11:50
Rüzgar ve güneşte 2040 hedefi 175 bin megavat kurulu güç
11:24
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
İki küçük kalp, hayata tutunabilmek için nakil bekliyor
İki küçük kalp, hayata tutunabilmek için nakil bekliyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ