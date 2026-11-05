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TRT Haber 05.11.2026 10:03

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'de

İçişleri Bakanlığı, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin’in Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'de

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, firari suç örgütü mensubunun izi Gürcistan'da tespit edildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" ile "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Gökhan Şahin, Gürcistan makamlarıyla yürütülen temasların ardından Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında operasyonda emeği geçen ekipleri tebrik ederek, "Kahraman Polislerimizi, Interpol Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadesine yer verdi.

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İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
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