Ankara Ulus'ta yeni bir dönem başlıyor

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'yı huzurun ve güvenin şehri, tarihin ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Ulus'ta yeni bir dönemi başlattıklarını ifade eden Çiftçi, bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uygun olmayan, vatandaşların huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara "neşter" vurduklarını kaydetti.

Çiftçi, açıklamasında, "Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin manevi iklimine yakışmayan hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Polisevi ve vilayetlerevi yapılacak

Bölgenin tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Çiftçi, Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan mirası gün yüzüne çıkardıklarını aktardı.

Çiftçi, Ulus'un güvenliğinin sağlanması ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik planlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Bölgenin asayişini ve huzurunu kalıcı olarak tesis etmek amacıyla Ulus'a modern bir polisevi ve vilayetlerevi kazandırmayı planlıyoruz. Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergahıyla bütünleştirerek Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus, tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak."