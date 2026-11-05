Brent petrolün varili 94,07 dolardan işlem görüyor

Dün 104,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün ocak vadeli varil fiyatı günü 94,62 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 94,07 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 87,06 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ara seçimlerinin İran savaşında diplomatik çözüm ihtimalini güçlendirebileceği beklentisi etkili oldu.

Kesinleşmeyen sonuçlara göre Demokratların seçimlerde elde ettiği başarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri hareket alanını daraltabileceği ve İran'la anlaşma arayışını hızlandırabileceği beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımları devam ederken Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı.

Trump, Kongre ara seçimlerinde Demokratlara karşı yaşadıkları yenilginin büyük ölçüde "İran savaşı" ve savaşın yol açtığı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını söyledi.

Trump yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak ise Fox'a yaptığı açıklamada, Başkan Yardımcısı JD Vance'in seçim sonrası Cumhuriyetçi seçmeni tekrar birleştirmek adına "İran savaşını bitirmek, yaşam maliyeti ve enflasyona odaklanılması, ABD'nin öncelik edinilmesi ve İsrail ile ilişkilerin değiştirilmesi" hedeflerini ortaya koyduğunu belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, Trump'ın başlattığı İran savaşının "kendisi için siyasi yenilgiye neden olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu gelişmeler piyasalarda jeopolitik risk primini düşürürken, yatırımcılar ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması ihtimalini de göz ardı etmiyor. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatın toparlanmasının küresel piyasayı yeniden arz fazlasına taşıdığını ancak mevcut jeopolitik risklerin fiyatlardaki yükseliş ihtimalini koruduğunu belirtiyor.

ABD petrol stoklarındaki azalış fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan azalış ise talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 409 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 400 bin varil azalarak 282 milyon 200 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 200 bin varil azalışla 209 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 102,47 doların direnç, 89,61 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.