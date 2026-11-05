ABD'de helikopterin denize düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD Sahil Güvenliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Miami yakınlarındaki Key Biscayne açıklarında dün küçük bir helikopterin denize düştüğünü açıkladı.

Kazada helikopterdeki 3 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

Miami-Dade Şerif Ofisinden yapılan açıklamada da yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının kritik ancak stabil olduğu duyuruldu.

Ön incelemeye göre tekneleri görüntülemek amacıyla havalanan "Robinson R44" tipi helikopter, kalkışından yaklaşık 7 dakika sonra Biscayne Körfezi'ne düştü.

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazaya ilişkin soruşturma başlattı.