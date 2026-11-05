Michiganlı seçmenler, ABD’nin ilk Müslüman senatörü Sayed’in seçilmesinden memnun

Detroit’te konuşan vatandaşlar, ara seçimlerde sandıktan çıkan sonuçları ve Sayed'in ülkenin ilk Müslüman senatörü seçilmesini değerlendirdi.

Müslüman Amerikalı seçmen Namiha, “Bence bu, gerçekten inanılmaz bir zafer, açıkçası Müslüman bir Amerikalı olarak şu anda görevde bir Müslüman senatör görmek, benim için gerçekten çok özel.” görüşünü paylaştı.

Kamu hizmeti gören makamlara seçilen adayların Amerikalıların büyük çoğunluğunun inandığı değerlerle uyumlu olmasının önem taşıdığına dikkati çeken Namiha, “Yani adalet yanlısı olmak, savaşa karşı olmak, siyasetteki büyük paraya karşı olmak gibi.” dedi.

Namiha, bütün bunlar için bir adayın Müslüman olmasına bile gerek bulunmadığını belirterek, “Sadece iyi bir insan olması, samimi olması ve toplumu için yapmak istediklerine gerçekten inanması yeterli.” ifadesini kullandı.

“İnsanların nasıl daha açık fikirli hale geldiğini görmek güzel”

İsmini R.K. olarak veren kişi de Sayed’in seçilmesine ilişkin, “İnşallah, bu harika. Çok güzel. Milletimizin bir halk olarak nasıl geliştiğini ve insanların nasıl daha açık fikirli hale geldiğini görmek güzel.” görüşünü paylaştı.

R.K, azınlık mensubu olarak siyaset alanında siyahi ve koyu renkli insanları görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Bu, benim için, çocuklarım için, kendimizin görüldüğümüz, duyulduğumuz ve kararları bizim verdiğimiz kararlara göre alan birinin olduğunu hissetmemizi sağlıyor.” dedi.

Ülkede alınan kararların cepleri etkilediğini ve sıradan insanların umursanmadığını dile getiren R.K, “Bu yüzden, gerçekten doğru olanın yanında durmak isteyen insanların, sadece parayı önemseyen ve genel olarak halkı umursamayan insanlardan iktidarı alacaklarını bilmek güzel.” diye konuştu.

“Bu, büyük bir zafer gibi”

Dearborn’da "Galata" adlı işletmesi bulunan Türk ve Lübnan asıllı Amerikalı iş insanı İmad Mohammed de “Bu, özellikle bugünlerde büyük bir zafer gibi. Biliyorsunuz, bu seçimi kazanmasını engellemek için Sayed'e karşı ne kadar para harcandığını düşünün.” ifadelerini kullandı.

Mohammed, eyaletteki Orta Doğu topluluklarının oy kullanmaya giderek değişimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Dünyanın her yerinde olduğu gibi, farklı bir sesin olması iyi ve sağlıklıdır.” dedi.

Siyasetçilerin ABD içindeki sorunlara odaklanmaları gerektiğini belirten Mohammed, ülke ekonomisinin buna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Amerikan halkı konuştu"

Michigan Cumhuriyetçi Partisi İletişim Direktörü Ted Goodman da seçimlerde Amerikan halkının konuştuğunu ve sonuçları kabul ettiklerini belirtti ancak halkın kısa sürede bundan pişmanlık duyacağını savundu.

"Amerika, gerçek sosyalistlere gerçek güç vermenin ne anlama geldiğini deneyimlemek üzere." yorumunda bulunan Goodman, Demokratların Amerikan halkı için çalışmak yerine Başkan Donald Trump’a saldırmakla vakit geçireceklerini öne sürdü.