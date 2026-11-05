Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 05.11.2026 08:49

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 42 personel alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü (Türkşeker), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı yapacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 42 personel alacak

Kuruluşun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre alım kapsamındaki giriş sınavları için başvurular, 9-15 Kasım döneminde yapılacak. ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirlenen puan türlerinden taban puanı alanlar müracaatta bulunabilecek.

Başvuru işlemlerinin e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden yapılması gerekiyor.

Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 10 Aralık'ta Ankara'da olacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Türkşeker'in internet sitesinden (www.turkseker.gov.tr) ilan edilecek. Sözlü sınavın yeri, tarihleri de bu siteden takip edilebilecek.

ETİKETLER
Türkşeker İstihdam ÖSYM E-Devlet Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Milli enerji vizyonu bugün açıklanacak: 2040'a uzanan yol haritası hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
ABD'li Senatör Sanders: İran ile savaş yasa dışı ve anayasaya aykırı
10:10
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'de
10:01
BIST 100 endeksi güne 11.546,61 puandan başladı
09:46
Yaşlı ve engellilere 9,6 milyar liralık kasım ödemesi
09:40
Brent petrolün varili 94,07 dolardan işlem görüyor
09:29
Türk futbolunda "yayın ihale süreci" başladı
Yemen'de yerinden edilen yüzlerce aile yaşam mücadelesi veriyor
Yemen'de yerinden edilen yüzlerce aile yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ