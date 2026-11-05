Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2026 08:50

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde oy sayımları devam ederken Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı

Associated Press (AP) ajansının açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre seçimlerde oy sayımları sürerken Demokratlar, Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar şu ana kadar 240, Cumhuriyetçiler ise 147 sandalye elde etti.

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 31 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kalan 48 sandalyenin kazananı ise henüz belli olmadı.

ABD'de seçim sonuçları: Demokratlar neler yapabilir, neler yapamaz?
ABD'de seçim sonuçları: Demokratlar neler yapabilir, neler yapamaz?

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyesinin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitti.

Açıklanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Tayvan: Çin savaş uçakları Ada çevresinde 21 uçuş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
ABD'li Senatör Sanders: İran ile savaş yasa dışı ve anayasaya aykırı
10:10
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Daltonlar suç örgütü üyesi Türkiye'de
10:01
BIST 100 endeksi güne 11.546,61 puandan başladı
09:46
Yaşlı ve engellilere 9,6 milyar liralık kasım ödemesi
09:40
Brent petrolün varili 94,07 dolardan işlem görüyor
09:29
Türk futbolunda "yayın ihale süreci" başladı
Yemen'de yerinden edilen yüzlerce aile yaşam mücadelesi veriyor
Yemen'de yerinden edilen yüzlerce aile yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
Aksaray'da feci kaza: Tır şarampole devrildi, otomobil savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ