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Türkiye
AA 05.11.2026 13:23

Bahçelievler'de toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Bahçelievler'de inşaatta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı.

Bahçelievler'de toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu göçük altında kalan işçilerden biri kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, inşaatın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

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