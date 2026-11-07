Yol verme tartışmasında aracı yumruklayan kadına 180 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokak'ta seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışma sırasında kendisine küfredildiğini öne süren kadın sürücü E. M. (39), otomobilinden inerek diğer aracın yanına gitti. Aracından inmeyen sürücüye bağırarak tepki gösteren E. M, otomobilin camına yumruk attı. Çevredekilerin araya girmesiyle aracına binen E. M, olay yerinden uzaklaştı.
Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri E. M'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin lira idari para cezası kesti.
Ayrıca E. M'nin kullandığı araç, 60 gün süreyle trafikten menedildi.