Savunmada seri üretim gücü: MKE'den rekor teslimat

Savunma sanayisindeki üretim tecrübesini ileri teknolojiyle birleştiren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamayı sürdürüyor. Şirket, son bir ay içerisinde kara ve deniz kuvvetlerine güç katacak stratejik silah ve mühimmatların teslimatını başarıyla tamamladı.

9'uncu DENİZHAN-76 MİLGEM için yola çıktı

Son bir aydaki teslimatlar kapsamında en dikkat çeken sistemlerden biri, dünyada yalnızca beş ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu deniz topu oldu. MKE tarafından üretilen dokuzuncu DENİZHAN-76 Milli Deniz Topu, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11’inci gemiye entegre edilmek üzere teslim edildi.

Aynı süreçte, Türkiye’nin ilk millî ana muharebe tankı ALTAY için üretilen muhtelif sayıdaki ana silah sistemi ile Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı olan E-ZPT'den üç adet daha kullanıcılara ulaştırıldı.

Mühimmattan roket motoruna uzanan teslimat listesi

MKE'nin son bir aylık dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine, kolluk kuvvetlerine, savunma sanayii paydaşlarına ve müttefik ülkelere teslim ettiği sistem ve mühimmatlar şöyle sıralandı:

Silah ve Araç Sistemleri: DENİZHAN-76 Millî Deniz Topu, ALTAY Tankı Ana Silah Sistemi, 3 adet E-ZPT (Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı), ALPAY-1 Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi.

Hafif ve Ağır Silahlar: MPT-76MH Millî Piyade Tüfeği, MAM-15 Anti-Materyal Keskin Nişancı Tüfeği.

Mühimmat ve Patlayıcılar: 155 mm obüs mühimmatı ve topçu tapaları, 81 ve 120 mm havan mühimmatları, 25 mm mühimmat, 7,62 ve 20 mm fişekler.

Füze, Roket ve Harp Başlıkları: AZAK harp başlığı, 2,75 inç roket motorları.

Lojistik ve Bakım: 35 mm GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi bakım-onarım ekipmanları ile muhtelif kritik yedek parçalar.

Geniş ürün gamıyla sahada caydırıcılığı artıran MKE, yaptığı seri üretim teslimatlarıyla Türkiye’nin savunma sanayisindeki "tam bağımsızlık" hedefine doğrudan katkı sunmaya devam ediyor.