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Gündem
AA 07.11.2026 10:48

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile danışmanlarına tek başına da merkez açabilme imkanı tanıyor, yüzde 3'ü oranında ücretsiz hizmet sunma şartı getirerek erişimi kolaylaştırıyor, denetim mekanizmalarını daha etkin hale getiriyoruz" dedi.

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle aile danışmanlığı hizmetlerini daha güçlü bir zemine taşıdıklarını belirtti.

Yeni düzenlemeyle, danışmanlık hizmetlerini güncel ihtiyaçlara göre şekillendirdiklerini ifade eden Göktaş, merkezlerin işleyişini ve fiziki koşullarını iyileştirdiklerini kaydetti.

Göktaş, "Aile danışmanlarına tek başına da merkez açabilme imkanı tanıyor, yüzde 3'ü oranında ücretsiz hizmet sunma şartı getirerek erişimi kolaylaştırıyor, denetim mekanizmalarını daha etkin hale getiriyoruz. Aile içi iletişimi güçlendirmeye, ailelerimize rehberlik etmeye ve nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Kıymetli ailelerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmelikle, açılış, işleyiş, devir, nakil ve kapanış süreçleri yeniden yapılandırılıyor. Ayrıca görüşme odaları ve bekleme alanlarının fiziki özelliklerinin hizmetin ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmesi öngörülüyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
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