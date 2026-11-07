Hafta sonu kış havası kapıda: Sıcaklıklar düşüyor, kar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin paylaştığı hava tahmin haritalarıyla yurdu etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı uyardı.

Sıcaklıkların sert düşüşle kış değerlerine gerileyeceği hafta sonunda; Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış, iç ve doğu kesimlerde yoğun kar, denizlerde ve güneyde ise fırtına bekleniyor.

Bugün, Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda başlayacak kuvvetli yağışlar, yarın şiddetini artıracak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyı şeridinde (Trabzon, Rize, Artvin çevreleri) yarın "kuvvetli ve çok şiddetli yağış" öngörülüyor. Kıyı kesimlerde sağanak su baskınlarına yol açabilecekken; Bolu, Karabük, Kastamonu’nun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’da termometreler yarın sıfırın altına inecek; gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, gündüz ise en yüksek sıcaklık 1 derece civarında seyredecek.

Rüzgarın hızı 70 kilometreye çıkacak

Hafta sonu boyunca Karadeaniz kıyı hattında batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgarın hızının 50 ila 70 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Marmara ve Ege'de bugün kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın hızı 40 ila 60 km/saat olacak.

Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde ise yarın Akdeniz kıyılarına ve Toroslar üzerinden güneye doğru kuzeyli rüzgarların hızının 50 ila 70 km/saat fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

İç kesimlerde pus ve ayaz uyarısı

Soğuk hava dalgasının etkisiyle İç Ege ve İç Anadolu bölgelerinde pus etkili olacak. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Aksaray çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli hava beklenirken, gece ayazı ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması istendi.

Büyükşehirlerde ve bazı illerde hava sıcaklıkları

Haritada yer alan tahminlere göre hafta sonu bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da bugün 8/13, yarın 7/12, Ankara'da bugün 1/8, yarın 0/7, İzmir'de bugün 9/17, yarın 7/15, Trabzon - Rize hattında bugün 12/13, yarın 9/10, Erzurum'da bugün 0/4, yarın -3/1, Diyarbakır'da bugün 8/13, yarın 6/11 civarında seyredecek.

Yetkililer; fırtına, su baskınları, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını tavsiye etti.