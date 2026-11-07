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Dünya
AA 07.11.2026 09:34

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalyeye ulaştı

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalye kazandı.

ABD'deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalyeye ulaştı

Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Buna göre Temsilciler Meclisinde Demokratlar, şu ana kadar 254 sandalye kazanırken Cumhuriyetçiler ise 162 sandalyede kaldı.

Yarışta Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kazananı henüz belli olmayan 19 sandalyeye ilişkin oy sayımı sürüyor.

ABD ara seçimleri

ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitmişti.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi için biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiliyor.

Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

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