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Dünya
AA 07.11.2026 05:46

ABD basını: Vance, İran'la anlaşma için 2 haftadır görüşmeler yürütüyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, yeni bir ateşkes sağlamak ve nükleer müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla son 2 haftadır İran'la dolaylı görüşmelere katıldığı ileri sürüldü.

ABD basını: Vance, İran'la anlaşma için 2 haftadır görüşmeler yürütüyor

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve konuyla ilgili iki kaynağa dayandırılan habere göre Vance, İran'la görüşmelere devam ediyor.

Habere göre Vance, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Thani, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ve diğer arabulucular üzerinden İranlılarla neredeyse her gün görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner de bu süreçte yer aldı.

Kaynaklar, Vance ve arabulucuların önümüzdeki günlerde iki taraf arasında çalışma düzeyinde bir teknik toplantı düzenlenmesi konusunu görüştüklerini, ancak bu toplantının henüz gerçekleşmediğini belirtti.

Habere göre, iki hafta önce Vance, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye bir mektup göndererek doğrudan müzakerelere geri dönülmesini önerdi.

İranlı yetkililer, müzakere sürecinde mektubun olumlu bir ivme yarattığını belirtti.

Vance, İran'la savaşın, 3 Kasım'da ABD’de yapılan ve Demokratların kazandığı Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin seçim mağlubiyetinin "ana nedeni" olduğunu belirtmişti.

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