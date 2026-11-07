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Dünya
AA 07.11.2026 01:28

ABD'den Kanadalı 8 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketini yaptırım listesine aldı.

ABD'den Kanadalı 8 şirkete yaptırım

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırım kararının İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında alındığı bildirildi.

Yaptırım listesine eklenen 8 şirketin, İran riyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla takas ederek İran ile bağlantılı uluslararası finansal işlemlere aracılık ettiği kaydedilen açıklamada, bu firmaların halihazırda yaptırım kapsamında bulunan İran merkezli dijital varlık borsaları ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım kararının Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordineli olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kararın aynı zamanda Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile koordinasyon içinde alındığına işaret edilen açıklamada, yaptırım listesine alınan şirketlerden bazılarının uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile de çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, Wedding'in uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyarlarca dolarlık geliri söz konusu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürdüğü ve yurt dışına aktardığı belirtildi.

Kanada'nın fonların İran'a girişini ve İran'dan çıkışını sağlayan yüzlerce para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığı öne sürülen açıklamada, yaptırım listesine alınan kuruluşların, İran'a can simidi sağladıkları savunuldu.

Açıklamada, yaptırım listesine eklenen şirketler Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange şeklinde sıralandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kanada'nın İran yönetimine ve bağlantılı gruplara yaptırımları aşma hizmeti sunan yasa dışı finansal aracılar için güvenli bir liman olamayacağını belirterek, "Hazine, dünyanın neresinde olursa olsun İran'ın finansal kanallarının peşine düşecek ve onları çökertecektir." ifadesini kullandı.

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