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Dünya
The Guardian 06.11.2026 23:21

İşgalci İsrail, Filistin topraklarında yetiştirdiği hurmaları kendi ürünü olarak satıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'daki yetiştirilen milyonlarca dolarlık organik hurmanın, son 8 yılda Avustralya'ya "İsrail ürünü" etiketiyle gönderildiği ortaya çıktı. İncelenen 132 tarım ürünü sevkiyatının 85'inin yasa dışı yerleşimlerden geldiği belirlendi.

İşgalci İsrail, Filistin topraklarında yetiştirdiği hurmaları kendi ürünü olarak satıyor

İnsan hakları alanında çalışan Global Echo kuruluşu, işgalci İsrail hükümetinin ticaret belgelerini ve Avustralya İstatistik Bürosunun verilerini inceleyerek araştırma yaptı.

Araştırmada, Ağustos 2018 ile Ağustos 2026 arasında İsrail'den Avustralya'ya gönderilen 132 tarım ürünü sevkiyatının 85'inin, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde üretilen ürünleri içerdiği tespit edildi.

Bu ürünlerin en az 5 milyon dolar değerindeki organik hurmalardan oluştuğu belirtildi. Ocak 2025 ile Ağustos 2026 arasındaki 24 hurma sevkiyatının 20'sinin de yasa dışı yerleşimlerden geldiği kaydedildi.

Avustralya'da ürünlerin kaynağını belirtme zorunluluğu yok

İşgalci İsrail'in yasaları, yerleşimlerde üretilen ürünlerin ihracatında menşe ülkenin İsrail olarak gösterilmesini zorunlu kılıyor.

Ancak Avustralya'da işgal altındaki topraklardan gelen ürünlerin ithalatını yasaklayan veya bu ürünlerin gerçek kaynağının etiketlerde belirtilmesini zorunlu tutan bir düzenleme bulunmuyor.

Global Echo Direktörü Emily Schaeffer Omer-Man, bu ürünleri satın alan tüketicilerin Filistin topraklarının işgaline ve yasa dışı yerleşimlerin genişlemesine ekonomik katkı sunuyor olabileceği uyarısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) İsrail ve Filistin araştırmacısı Sarah Sanbar da uluslararası ticaretin yasa dışı yerleşimlerin devamlılığını sağlayan önemli kaynaklardan biri olduğunu vurguladı.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı ise yasa dışı yerleşimleri ve yerleşimci şiddetini caydırmak amacıyla uluslararası ortaklarla koordineli yeni önlemler üzerinde çalışıldığını bildirdi.

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