Aziz Sancar’ın izinde: Küçük Talha Einstein Olimpiyatları'nda dünya şampiyonu oldu

Şehit Cennet Yiğit Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Talha Oğuz'un yeteneğini ilk olarak anaokulu öğretmeni Dilek Kumral keşfetti. Öğretmeninin tavsiyesiyle satranç oynayarak kendini geliştiren Talha Oğuz, sanal medyadan da zeka ve matematik üzerine yapılan uluslararası yarışmaları takip ederek çeşitli dereceler elde etti.

Evde disiplinli bir şekilde soru çözme alışkanlığı kazanan Talha Oğuz'un, bu azmi ilkokulda da devam etti. İlkokulda henüz birinci sınıfın ikinci haftasında okuma-yazmayı söken Talha Oğuz, o dönemde ikinci sınıfın matematik sorularını kolayca çözebildi.

Aziz Sancar gibi bilim dünyasına katkı sağlamak istiyor

Kayseri'de katıldığı pek çok yerel yarışmada madalyalar kazanan Oğuz, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ve 40 farklı ülkeden öğrencilerin yarıştığı Uluslararası Einstein Olimpiyatları’na katıldı.

Oğuz, fen bilgisi alanında birinci, matematik alanında ise 3’üncü oldu. Yarışma formatı (ilk üçe girenlere altın madalya verilmesi) gereğince Oğuz, 2 altın madalya kazandı. Fermat Matematik Olimpiyatı'nda (FMO) gösterdiği başarıyla da Vietnam'daki dünya finallerine gitmeye hak kazandı. Oğuz, en büyük hayalinin adını taşıyan olimpiyatta çift altın madalya kazandığı dünyaca ünlü Fizikçi Albert Einstein ve Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar gibi bilim dünyasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

"Fedakarlık yapmadan büyük başarılar elde edilemiyor"

Elde ettiği uluslararası başarı hakkında konuşan Talha Oğuz, uzun süredir sistemli bir şekilde çalıştığını söyledi:

"Farklı ülkelerden gelen zeki öğrencilerle tanışmak ve onların çalışma stillerini görmek çok ilham vericiydi. Berlin’de bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak hayatım boyunca unutmayacağım bir anı olacak. Dünyanın dört bir yanından en iyiler geldiği için ilk başta biraz heyecanlandım. Ancak sorulara odaklandığımda, heyecanımın yerini çalışma azmi aldı ve bildiklerimi en iyi şekilde kağıda aktardım. Düzenli çalışmak, her şeyin başında geliyor. Sadece son günlerde değil, uzun zamandır öğretmenlerimin rehberliğinde olimpiyat müfredatına çalıştım. Yeni nesil analitik düşünme becerilerimi geliştirerek problemler üzerine kafa yordum. Kesinlikle fedakarlık yapmam gerekti; oyun oynamaya veya dinlenmeye ayıracağım bazı zamanları ders çalışmaya verdim. Ancak planlı çalışınca insan her şeye yetişebiliyor. Fedakarlık yapmadan büyük başarılar elde edilemiyor."

"Çalışmayı bir ibadet bilinciyle görüyoruz"

İmam hatip ortaokulunda eğitim görmenin kendisine çok şey kattığını ifade eden Oğuz, "İmam hatip okullarında bize sadece dersler değil; sorumluluk, disiplin, gayret ve ahlak da öğretiliyor. Bizler çalışmanın bir ibadet bilinciyle yapılabileceğini öğreniyoruz. Bir imam hatip öğrencisinin uluslararası alanda da bilimin zirvesinde yer alabileceğini kanıtladığım için ayrıca gurur duyuyorum. Başarımda emeği olan öğretmenlerime, okul idarecilerime ve her anımda en büyük destekçim olan aileme sonsuz teşekkür ederim. Benim gibi olimpiyatlara katılacak olan arkadaşlarım asla pes etmesinler. Kendilerine inansınlar ve zorluklarla karşılaştıklarında vazgeçmek yerine daha çok çalışsınlar. Düzenli, sabırlı ve inançlı bir çalışmayla başaramayacakları hiçbir şey yok" diye konuştu.

"Talha oradaki finalistler arasında devlet ve imam hatip okullarını temsil eden tek öğrenciydi"

Berlin’deki organizasyonda Talha’ya eşlik eden Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Hakan Yeşilyurt ise "İlk elemelerine yaklaşık 70 ülkeden 70 bin öğrencinin katıldığı bu organizasyonda, küresel finale sadece 40 ülkeden başarılı öğrenciler seçildi. Talha, bu devasa öğrenci kitlesi arasından sıyrılarak Berlin'e gitmeye hak kazandı. Biz bir devlet okulundan geldiğimiz için ilk başta rakiplerimiz tarafından zayıf halka gibi görüldük. Ancak Talha’nın fen bilimlerinde dünya birincisi, matematikte dünya üçüncüsü olması ve iki altın madalyayı birden alan tek öğrenci ünvanını kazanmasıyla tüm dikkatler üzerimize döndü. Yabancı yarışmacılar ve öğretmenler büyük ilgi göstererek bizimle iletişime geçti, Talha'nın nasıl hazırlandığını sordular. Ayrıca Talha’nın bir diğer önemli özelliği, oradaki finalistler arasında devlet ve imam hatip okullarını temsil eden tek öğrenci olmasıydı. İmam hatip okullarında öğrencilerimize sadece dini eğitim değil; akademik, ahlaki ve iyi bir vatandaş olma bilincini de aşılamaya gayret ediyoruz" dedi.