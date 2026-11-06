Bakan Fidan: Garantör ülke olarak KKTC'ye desteğimizi sürdürüyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC)yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

KKTC'ye son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkilerimizi ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahını her zaman önceliğimiz olarak görüyor; Anavatan ve Garantör Devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada’daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır. Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada’daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’nda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edecektir. Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyor, 15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum. — Hakan Fidan (@HakanFidan) November 6, 2026

Fidan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, kalkınmasını ve refahını her zaman önceliği olarak gördüğünü vurgulayarak, "Ana vatan ve garantör devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartı olduğunun altını çizen Fidan, uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk yetkililere teşekkür eden Fidan, "15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.