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Gündem
AA 06.11.2026 22:38

Dışişleri'nden Fransız bayraklı geminin Türk kıta sahanlığındaki izinsiz araştırma girişimine tepki

Dışişleri Bakanlığı, Fransız bayraklı geminin, Türk kıta sahanlığında "gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti" gerçekleştirme niyetine ilişkin, kıta sahanlığı sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca Türkiye'den alınması gereken muvafakatla ilgili sürecin henüz tamamlanmadığını bildirdi.

Dışişleri'nden Fransız bayraklı geminin Türk kıta sahanlığındaki izinsiz araştırma girişimine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fransız bayraklı geminin, Doğu Akdeniz'deki Türkiye'ye ait kıta sahanlığında izinsiz deniz bilimsel araştırma faaliyeti yürütme girişimine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fransız bayraklı geminin, Türkiye'nin dış sınırlarını 18 Mart 2020'de Birleşmiş Milletlere bildirdiği kıta sahanlığı dahilinde izinsiz kablo döşenmesine yönelik gayrihukuki deniz bilimsel araştırma faaliyeti gerçekleştirme niyetinde olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından bu amaçla yayımlanan yetkisiz seyir ikaz duyurularının Türkiye tarafından iptal edildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç ise henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası hukuktan kaynaklanan egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup bölgede işbirliği, diyalog ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz."

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Dışişleri Bakanlığı Fransa Doğu Akdeniz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yunanistan Mavi Vatan
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