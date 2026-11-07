Bakan Çiftçi: Fon soruşturmasında sorumlular hesabını verecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon yayınında gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan saldırganın güvenlik güçlerince yürütülen takip sonucunda kısa sürede yakalandığını belirten Çiftçi, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Çiftçi, "Gerçekten bu tür hadiseleri duyduğum zaman içimin dağlandığını hissediyorum. Ama maalesef zaman zaman bu tür hadiseler de yaşanabiliyor. Mersin'de de bu tür bir hadise yaşanmıştı. Temenni ediyorum ki bir daha bu tür hadiseler yaşanmasın." diye konuştu.

Fon soruşturmasına ilişkin soru üzerine Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin başından itibaren konuyu yakından takip ettiğini, haksız kazanç elde edenlerin kazançlarının geri alınarak mağdurlara ödenmesi ve sorumluların yaptıklarının yanına kar kalmaması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Çiftçi, oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulunun 8. toplantısının gerçekleştirildiğini söyleyerek, süreci yakından takip ettiklerini, Devlet Denetleme Kurulunun da konuyla ilgili görevlendirildiğini ve incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığınca yürütülen soruşturmaların da bulunduğunu, bununla ilgili rakamları paylaşmak istediğini ifade eden Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar toplamda 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklanmış durumda. 186'sı hakkında da adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmış durumda. 38 firari hakkında da yakalama kararı çıkarılmış durumda. Yine 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin mal varlıklarına da blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımızın zaten bu işe kim bulaştıysa, kim haksız kazanç sağladıysa, milletin hazinesinden herhangi bir şekilde harcama yapılmadan mağduriyetin giderilmesi noktasında net talimatları var."

Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'ya değinerek, "Fon soruşturmasının sembol isimlerinden birisiydi. Ben sonuna kadar gidileceğini, burada mağduriyetlerin giderileceğini, buna bulaşanların da yaptıklarının yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore dönüşü uçakta fon soruşturmasına ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine Çiftçi, "Yaşadıkça görüyoruz zaten. İsimler gündeme geliyor. Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Yani İçişleri Bakanlığı teşkilatında 29 yıl kaymakamlık ve valilik yaptım, değişik kademelerde çalıştım. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Onun için mutlaka sorumlular eninde sonunda hesabını verecekler bu işin" değerlendirmesinde bulundu.

Okullarda alınan tedbirler

Bakan Çiftçi, okullarda güvenlik noktasında alınacak tedbirlerin sorulması üzerine, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de İçişleri Bakanlığının güvenlik tedbirlerini artırdığını, tedbirlerin daha da geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı ile değerlendirme yaptıklarını ve bu kapsamda 4 ay boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

Okullarda alınacak tedbirler kapsamında 7 bakanlıkla bir araya geldiklerini anlatan Çiftçi, olası tehdit veya saldırı emarelerinin erken aşamada tespit edilerek okul, kolluk kuvvetleri, sağlık teşkilatı ve sosyal hizmetlerin hızla devreye girmesini sağlayacak bir protokol imzaladıklarını kaydetti.

Protokolün yürürlükte olduğunu dile getiren Çiftçi, "Okul güvenliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak genelge de yayımladık. Valiliklerimizi de talimatlandırdık bu noktada. Hatta şu anda yaklaşık 611 müfettişimiz bunun içerisinde. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, polis baş müfettişlerimiz, jandarma müfettişlerimiz de var. Hepsi sahayı tarıyorlar. Herhangi bir şekilde tedbirlerde açıklık var mı? Alınması gerekip de alınmayan tedbirler var mı diye bütün müfettişlerimiz sahada bunu denetliyorlar." diye konuştu.

Bazı okullarda sabit polis görevlilerinin bulunduğunu, diğer okullarda ise okul idareleriyle irtibat halinde olan görevlilerin ihtiyaç duyulması halinde okullara yönlendirildiğini belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla görüşmüştüm. Onlar bize 31 bin kadro verdiler. Güvenlik sertifikasına da sahipler aynı zamanda büyük bir kısmı. 31 bin tanesini istihdam ettik. Kadroları illere dağıttık. Şu anda 28 bin 945 kişi göreve başlamış durumda. Bunlar hep güvenliği arttırma noktasında. Bahçe duvarlarının dışında bizim güvenlik, asayiş ekiplerimiz, çocuk şube görevlilerimiz, narkotik ekiplerimiz uygulama yapıyorlar. Trafik ekiplerimiz servis denetimleri yapıyorlar. Güvenlik ekiplerimiz okulların etrafındaki internet kafeleri, büfeleri, oyun salonlarını, metruk yapıları, bunların hepsini denetliyorlar."

Çiftçi, okul güvenliği ve narkotik suçlarla mücadelenin yalnızca kolluk kuvvetleriyle yürütülemeyeceğini, ailelerin, okulların, sağlık ve sosyal hizmetlerin de sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda hayata geçirilen "Şefkat Kalkanı" projesiyle ailelerin eğitileceğini belirten Çiftçi, çocuklardaki değişimlerin erken fark edilerek, ilgili kurumların ortak tedbir almasının hedeflendiğini kaydetti.

"Antalya'da şu anda 26 bin polisimiz görev yapıyor"

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında İçişleri Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara ilişkin soruya Çiftçi, "Temmuz ayı içerisinde bir NATO zirvesi oldu Ankara'da ve 56 bin polisimiz görev aldı. Çünkü devlet ve hükümet liderleri, başkanları geldiler. Ülkemiz için son derece prestijli bir toplantıydı. Hamdolsun yani her şeyi A'dan Z'ye kadar bütün teferruatıyla beraber hesapladık. Aynı sistemi şimdi COP31 için uyguluyoruz." yanıtını verdi.

Çiftçi, "Antalya'da şu anda 26 bin polisimiz görev yapıyor. Bunun 5 bini Antalya'nın kendi kadrosunda, diğer 21 bini ise dışarıdan geldi. Karada, havada ve denizde tedbirlerimiz var. 100'e yakın devlet ve hükümet başkanı katılacak. 200 civarında bakan ve 20 bin civarında delege katılacak. Her gün 100 bin ziyaretçi gelecek. Ülkemizin kurumsal kapasitesini test etme açısından da önemli bir sınav. Bu tür organizasyonları rahatlıkla yapabiliyoruz. Altından kalkabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye ile beraber hamdolsun 50 yıllık prangadan da kurtulmuş oluyoruz"

AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerle iktidara geldiğini hatırlatan Çiftçi, o dönemde genç bir kaymakam olduğunu ve 28 Şubat sürecinin zorluklarını mesleki hayatında yaşadığını belirtti.

Çiftçi, 2002'de milletin tercihini ve iradesini ortaya koyduğunu, vatandaşların AK Parti'ye verdiği desteği geri çekmediğini ve partinin 24 yıldır iktidarda olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"50 yıldır terörle yattık, kalktık. Bedeller ödedik, ağır bedeller ödedik. Terörsüz Türkiye ile beraber hamdolsun 50 yıllık prangadan da kurtulmuş oluyoruz bir yandan. Bu da başlı başına Cumhuriyet'in 2. asrının büyük başarılarından birisi. Burada Cumhurbaşkanımızın iradesinin belirleyici bir etkisi var. Terörsüz Türkiye hedefi bütün bunların ardından Cumhuriyet'in 2. asrına yönelik bir vizyon. O günden bugüne ben süreci yaşadığım için çok iyi karşılaştırma yapabiliyorum. Şu anda hamdolsun güvenlik noktasında da sınırlarımız artık daha güvenli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti neredeyse 1400 kilometre sınır duvarları yaptı. Optik kuleler inşa etti. Dronlarla, İHA'larla onlar sürekli gözetleniyor. Sınırlarımız şu anda daha güvenli."

"Devlet olarak çocuklarımızı korumak zorundayız"

Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine ilişkin soruya, "Önceden biliyorsunuz mahallede kabadayılar vardı. Sonra bunlar mafya tipi örgütlenmelere evrildi, dönüştü. Şu anda üçüncü nesil suç örgütleri veya yeni nesil suç örgütleri diyoruz. İşte bunlarda daha çok dijital ortamda, sosyal medya platformlarında örgütlenen, orada ilan veren, tehdit eden, eleman devşiren, buradan finansman ağlarını yöneten örgütler olarak karşımıza çıktı." yanıtını verdi.

Yeni nesil suç örgütlerinin sosyal medya veya dijital platformlarda örgütlendiğini belirten Çiftçi, "Belli bir merkezleri, örgüt yapıları yok. Bir eylemlik kişi kiralıyorlar, eylem yaptırıyorlar, parasını ödüyor, aralarındaki ilişki bitiyor. Parasını oradan havale ediyor. Yani tamamen dijital dünyada, siber ortamda bunlar faaliyet gösteriyorlar. Onun için bunlarla mücadele etmek, mafyayla mücadele etmekten daha zor. Onun için biz bütün ağırlığımızı bu alana kaydırdık." dedi.

Çiftçi, "adli süreçteki çocuk" ve "suça sürüklenen çocuk" tanımlarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"18 yaşından küçük olan çocuklarla ilgili suça sürüklenen çocuk diye bir kavram vardı. Artık o değişti. Adli süreçteki çocuk kavramına geçilmiş oldu. Bu son derece bilinçli bir yaklaşımdı. Devlet olarak çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunlar bizim çocuklarımız, geleceğimiz. Dolayısıyla bunları suç şebekelerinin, suç ağlarının insafına terk etmememiz gerekiyor. Bu yeni nesil suç örgütleriyle, onların 18 yaş altındaki çocukları suçta kullanmalarını önlemek için cezalarda da bir artırıma gidildi. Meclis kapanmadan önce bir kanun değişikliği oldu. Mesela okul saldırılarında da çokça gördük, yaşadık. Ateşli silahı çocuğun erişebileceği şekilde bırakan kişilere eylem başka bir suç teşkil etmediği müddetçe 3 yıla yakın hapis cezası öngörülüyor."

Çocukların ailelerine ait ruhsatlı silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğini ve bu kapsamda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesine yönelik düzenleme yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Çocuğun bu silahı okula götürememesi lazım. Onların güvenli yerde muhafaza edilmesi lazım. Çocuğun eline geçmemesi gerekiyor. Biz şimdi ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında da bir kanun değişikliği, yönetmelik değişikliği öngörüyoruz. Mesela orada silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz." diye konuştu.

"Suçluların peşini bırakmayacağız"

"Sınır Ötesi Kapan" operasyonlarına değinen Çiftçi, yılın ilk 10 ayında suç örgütlerinin elebaşı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 786 kişinin yurt dışından Türkiye'ye iadesinin sağlandığını ve bu kapsamda çeşitli ülkelerle güvenlik diplomasisi yürüttüklerini aktardı.

Çiftçi, iade sayısının 2021-2025 döneminin yıllık ortalamasına göre yüzde 486 arttığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunun 183 tanesi de organize suç örgütünün lideri veya üyesi. Bu bizim için önemli. Bunun dışında başka ülkenin vatandaşı olup da ülkemizde yakaladıklarımız var. Başka ülkelerin aradıkları. Bu sene içerisinde 58 ülkenin aradığı 497 kişiyi yakaladık ve onların iade veya sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik. Yani hem kendi ülkemizdeki arananları yakalayıp sınır dışı ediyoruz hem de kendi aradıklarımızı diğer ülkelerden ülkemize getiriyoruz ve bu konudaki mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Suçluların peşini bırakmayacağız."

Bakan Çiftçi, organize suçlarla mücadelede başarının yalnızca operasyon ve yakalama sayılarıyla değil, suçların azalması ve vatandaşların sokaktaki güvenliğiyle ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Göreve başladığında polis teşkilatının beklentilerini bildiğini, ilk gündeme getirdiği konulardan birinin de 12-36 çalışma sistemine geçilmesi olduğunu söyleyen Çiftçi, "Her birimde 12-36'ya geçme şansımız yok. Kesintisiz 7 gün 24 saat mücadeleyi gerektiren birimler. Bunlarda geçemiyoruz. Ama geçebileceğimiz birimler var. O 12-36'ya geçebileceğimiz birimlerde eylül ayı itibarıyla buna başladık. 12-36 sistemine geçtik. Şu anda illerde İçişleri Bakanlığı müfettişlerimiz var. İnceledikleri konulardan birisi okul güvenliği, diğeri de 12-36 sistemine geçilip geçilmediği. Müfettişlerimiz bunu da sahada araştırıyorlar. Bunu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "12-36 sağlayamadığımız birimlerde fazla çalışma ücreti öngörüyoruz. Çünkü diğerleri sisteme geçmişler, daha rahat çalışma imkanına kavuşmuşlar. Ama bunu yapamadığımız birimler var. Onu da maliyeyle, stratejiyle görüşüyoruz. Bir sonraki aşamamız fazla çalışma saatlerinin ücretlendirilmesi konusu olacak." diye konuştu.

Yeni dönem polis alımlarına değinen Çiftçi, "Her alıma çıktığımız zaman yani genelde ortalama bazen 10 bin civarında, bazen 12 bin civarında polis alımı yapıyoruz. Bayan polislerin sayısının arttırılması noktasını değerlendireceğiz." dedi.

Çiftçi, ikinci şark görevinin büyük ölçüde kaldırıldığını ancak bazı bölgelerde güvenlik hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla uygulamanın devam ettiğini belirterek, polislerin çalışma koşullarını iyileştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

POLSAN kanalıyla toplu konut yapıp, kira öder gibi uzun vadelerle polislerin ev edinmeleri noktasında bir çalışma başlattıklarını anlatan Çiftçi, "İlk önce de Ankara'dan başlıyoruz, bununla ilgili 2000 konut yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız. İstanbul'da mesela Polis Teşkilatımızın elinde 3 bin 350 civarında bir lojman var. Bunu yakın zamanda 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin çalışmalarda 21 Ekim itibarıyla hedefe ulaşıldığını ve sahipsiz hayvanların barınaklara yerleştirildiğini belirten Çiftçi, hayvanların çoğalmaya devam etmesi ve sahipli hayvanların sokağa bırakılması nedeniyle, vatandaşlardan sahipsiz hayvanları 112'ye bildirmelerini istedi.

Çiftçi, 81 ildeki barınak ve doğal yaşam alanlarının müfettişlerce denetlendiğini, hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve beslenme koşullarının incelendiğini kaydetti.