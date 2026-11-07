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Dünya
TRT Haber 07.11.2026 02:12

İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

ABD-İran hattında tansiyon yüksek. İran basını, Keşm Adası'na iki füzenin isabet ettiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran ordusu, ada üzerinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı.

İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Keşm Adası'na iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. İran devlet televizyonu da adada iki patlamanın duyulduğunu, can kaybının olmadığını aktardı.

İran ordusu, ada üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

Konuya dair ABD Merkez Komutanlığı'ndan bir yetkili ise El Cezire'ye değerlendirme yaptı.

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya’dan ABD’ye "misilleme" uyarısı
İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya’dan ABD’ye "misilleme" uyarısı

"Keşm Adası'na ilişkin raporları duyduk. Durum nispeten sakin ve şu anda yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de ara seçimlerin ardından gözler, "saldırılar yeniden başlayacak mı?" sorusuyla bölgeye çevrilmişti.

İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA düşürüldü

ABD Başkanı Trump son olarak İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz." dedi.

Katar da arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Katar Uluslararası Medya Ofisi, taraflarla yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Vaşington ile Tahran arasında anlaşmaya varılamadığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.

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