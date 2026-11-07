İran basını: Keşm Adası'nda patlama sesleri duyuldu

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Keşm Adası'na iki füzenin isabet ettiğini duyurdu. İran devlet televizyonu da adada iki patlamanın duyulduğunu, can kaybının olmadığını aktardı.

İran ordusu, ada üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

Konuya dair ABD Merkez Komutanlığı'ndan bir yetkili ise El Cezire'ye değerlendirme yaptı.

"Keşm Adası'na ilişkin raporları duyduk. Durum nispeten sakin ve şu anda yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'de ara seçimlerin ardından gözler, "saldırılar yeniden başlayacak mı?" sorusuyla bölgeye çevrilmişti.

ABD Başkanı Trump son olarak İran'la görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz." dedi.

Katar da arabuluculuk çabalarını sürdürüyor. Katar Uluslararası Medya Ofisi, taraflarla yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Vaşington ile Tahran arasında anlaşmaya varılamadığı yönündeki iddiaları ise yalanladı.