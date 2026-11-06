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Dünya
AA 06.11.2026 10:57

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya’dan ABD’ye "misilleme" uyarısı

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, Washington'ın İran'a saldırması durumunda kuvvetlerinin ABD’nin maddi ve manevi hedeflerine coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyeceğini söyledi.

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya’dan ABD’ye "misilleme" uyarısı

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı "defapress"e konuşan Ekreminiya, ABD’yi uyardı.

ABD’nin bölgedeki varlığına ek olarak, Güneybatı Asya dışında da üsleri bulunduğunu ve bu üslere kuvvet konuşlandırdığını hatırlatan Ekreminiya, "İran Silahlı Kuvvetleri, saldırı durumunda ABD’ye ait bütün maddi ve manevi hedeflere coğrafi sınır tanımaksızın saldırı düzenleyecek." dedi.

Ekreminiya ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yalnızca İran’ın önerdiği şartların kabul edilmesinin ardından açılmasının mümkün olacağı mesajını yineledi.

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