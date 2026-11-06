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Dünya
AA 06.11.2026 10:23

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran'da "tehlike uyarısı" yapıldı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Yemen sınırındaki Necran vilayeti için erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran'da "tehlike uyarısı" yapıldı

Sivil Savunma Müdürlüğü, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirdi; cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Necran vilayetinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.

Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Tehlikenin geçtiği bildirildi

Sivil Savunma Müdürlüğü, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiğini" bildirdi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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