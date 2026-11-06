34 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 63 organizatör tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen kararlı mücadele aralıksız sürüyor. 34 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan şebekelere ağır darbe indirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 34 ilde karadan ve havadan operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 81 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 63’ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18’i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Karadan komandolar, havadan JİHA’lar takip etti

İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı asayiş, otoyol ve komando timlerinin sahadaki titiz takibine, Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA) da havadan destek verdi. Kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan suç unsurlarına yönelik yapılan aramalarda; 111 adet araç ile deniz yoluyla geçişlerde kullanılmak üzere hazırlanan 10 adet bot ve bot motoru ele geçirildi.

2 bin 116 düzensiz göçmene sınır dışı işlemi

Operasyonlar sırasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 2 bin 116 düzensiz göçmen de jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan göçmenler, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere derhal İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonda görev alan jandarma birlikleri tebrik edilerek; düzensiz göç ve kaçakçılık organizatörlerine yönelik mücadelenin kamu düzeninden taviz verilmeden, insan haklarını ve milli menfaatleri esas alan bir anlayışla kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.