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TRT Haber 06.11.2026 11:49

COP31 "yaşayan bir iklim laboratuvarı" olacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31’de sürdürülebilirlik yalnızca panellerde konuşulmayacak; enerjiden sıfır atığa, yerel gıdadan düşük emisyonlu ulaşıma kadar organizasyonun tüm işleyişinde bizzat deneyimlenerek dünyaya örnek bir uygulama alanı sunulacak.

COP31 "yaşayan bir iklim laboratuvarı" olacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklarda sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 190’dan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile delegasyonlarını ağırlayacak dev organizasyonun detaylarını paylaştı.

Açıklamaya göre COP31, uluslararası geçerliliği olan ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetimi Standartları doğrultusunda düzenlenecek. Düşük emisyonlu ulaşım, sıfır atık, su ve enerji verimliliği ile karbon dengeleme uygulamalarının entegre edildiği zirve alanı, katılımcılara sürdürülebilirliği doğrudan yaşatan bir ekosistem sunacak.

COP31 "yaşayan bir iklim laboratuvarı" olacak

Sürdürülebilirlik 6 temel alanda uygulanacak

Bakanlık, COP31 alanındaki sürdürülebilirlik yaklaşımının teoride kalmayacağını, 6 temel uygulama alanı üzerinden organizasyonun kılcal damarlarına kadar işleyeceğini bildirdi. Bu kapsamda;
Enerjinin nasıl ve hangi kaynaklardan sağlandığı, Atıkların nasıl ayrıştırılıp dönüştürüldüğü (Sıfır Atık), Tüketilen gıdaların yerel ve sürdürülebilir kaynaklardan temini, Katılımcıların alana düşük emisyonlu ulaşım modelleriyle erişimi, Zirve için kurulan geçici yapıların COP sonrasında yeniden nasıl değerlendirileceği ve organizasyonun her aşamasındaki fiziksel ve dijital erişilebilirlik doğrudan yerinde gözlemlenebilecek.

COP31 "yaşayan bir iklim laboratuvarı" olacak

Özel sektör "Yeşil Bölge"de sahne alacak

Zirve sadece hükümetler arası müzakerelerle sınırlı kalmayacak, özel sektör ve yenilikçi girişimler de sürecin ana aktörlerinden biri olacak. Oluşturulacak "Yeşil Bölge" (Green Zone); teknoloji demo alanları, tematik paneller, VR/AR (sanal ve artırılmış gerçeklik) deneyimleri, start-up programları, sanat çalışmaları, yatırımcı görüşmeleri ve B2B buluşmalarıyla küresel iklim çözümlerinin sergilendiği yaşayan bir fuar alanına dönüşecek.

COP31 "yaşayan bir iklim laboratuvarı" olacak

"Kimseyi geride bırakmama" ilkesiyle tam erişilebilir zirve

COP31'in en kritik başlıklarından biri de Birleşmiş Milletler'in temel felsefesi olan "Kimseyi Geride Bırakmama" ilkesi olacak. Zirve, engelli bireyler başta olmak üzere tüm katılımcıların eşit şartlarda yer alabilmesi için özel olarak tasarlandı.

Altyapı çalışmaları kapsamında engelsiz alan tasarımları, erişilebilir yönlendirme sistemleri, işaret dili tercümanları, sesli rehberlik ve etkinliklerde eş zamanlı gerçek zamanlı altyazı desteği gibi tüm olanaklar eksiksiz olarak sağlanacak. Böylece Antalya, bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsayıcı ve erişilebilir COP buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak.

ETİKETLER
COP31 Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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