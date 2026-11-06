Kamikaze dronların korkulu rüyası "TOLGA" göreve hazır

Çatışma bölgelerinde zırhlı araçlar, üs bölgeleri ve kritik tesisler için en büyük asimetrik tehdit haline gelen kamikaze dronlara karşı Türkiye’den kritik bir hamle geldi. Türk savunma sanayiinin son kazanımlarından olan "TOLGA", minyatür hava tehditlerini etkisiz hale getirmek üzere tam operasyonel kapasiteye ulaştı.

Geleneksel hava savunma sistemlerinin tespit ve imha etmekte zorlandığı düşük radar kesit alanına sahip, alçaktan ve hızlı uçan mini/mikro kamikaze dronlar, "TOLGA" sayesinde hedef olmaktan çıkıyor. Sistem; gelişmiş elektro-optik kameraları, hassas radar modülleri ve yapay zeka destekli hedef tanıma algoritmasıyla tehdidi kilometrelerce uzaktan tespit edip takibe alabiliyor.

Modüler yapısıyla dikkat çeken TOLGA; Sınır karakollarında ve kritik altyapı tesislerinde sabit platform olarak, Taktik tekerlekli zırhlı araçlar ve konvoy koruma görevlerinde ise mobil olarak görev yapabiliyor.

Tehdidin türüne göre hem "Soft-Kill" (sinyal karıştırma / elektronik harp yoluyla dronun kontrolünü kesme) hem de entegre "Hard-Kill" (fiziki imha) çözümleri sunabilen sistem, düşman kamikaze dronlarını hedefine yaklaşamadan havada bertaraf ediyor.

Testleri tam not aldı

Zorlu saha ve hava koşullarında gerçekleştirilen atışlı ve elektronik harp testlerini sıfır hata ile tamamlayan TOLGA, sürü dron saldırılarına karşı da çoklu hedef takip yeteneğini kanıtladı.

Güvenlik güçlerinin sahadaki gücüne güç katması hedeflenen yerli sistemin, kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin envanterine girmesi, ardından dost ve müttefik ülkelere ihracatının gerçekleştirilmesi planlanıyor.