California Valisi Newsom, eyaletteki tüm idam mahkumlarının cezasını müebbet hapse çevirdi

Vali Newsom, California halkına yönelik açık bir mektup kaleme aldı.

Newsom, "Anayasanın bana verdiği af hakkımı, California'daki tüm idam mahkumlarının cezasını, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapse çevirme yönünde kullanmaya karar verdim." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 30 yıldır eyaletlerdeki idam kararlarına karşı çıktığına işaret eden Newsom, idamların California'nın savunduğu değerlere aykırı olduğunu belirtti.

ABD basınına göre, en son 20 yıl önce bir kişinin idam edildiği California, ülkede en çok idam mahkumunun bulunduğu eyalet olarak anılıyor.

Vali Newsom'ın söz konusu kararının 548 mahkumu etkilemesi bekleniyor.

Newsom, Mart 2019'da eyaletteki idam cezalarının infazının durdurulması için bir kararname imzalamıştı.

Tennessee'deki başarısız infaz girişimi idamları gündeme getirmişti

ABD'nin Tennessee eyaletinde, idam cezasının infazı için Christa Pike'a 30 Eylül'de iki doz ilaç verilmiş ancak kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

İdamın gerçekleştirilememesinin ardından ülkede uygulanan idam cezaları yeniden tartışmaların odağına gelmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.