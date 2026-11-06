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Dünya
AA 06.11.2026 10:31

ABD'de yapay zekayla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi kimlik hırsızlığıyla suçlandı

ABD'de yapay zeka teknolojisini kullanarak şirket yöneticileri ve avukatların kimliğine büründükleri ve bu yolla yaklaşık 129 milyon dolar dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi hakkında elektronik dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

ABD'de yapay zekayla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi kimlik hırsızlığıyla suçlandı

New York Bölge Mahkemesine sunulan iddianameye göre, 3 şüpheli bir buçuk yılı aşkın süre boyunca dünya genelinde binlerce şirketi hedef alan yapay zeka destekli dolandırıcılık planı kapsamında yaklaşık 129 milyon dolar elde etti.

İngiltere ve ABD'deki şirketleri hedef alan şüphelilerin, yapay zeka teknolojisiyle şirketlerin üst yöneticilerinin seslerini ve zaman zaman görüntülerini taklit ederek telefon veya görüntülü görüşmeler gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Mahkeme belgelerine göre şüpheliler, görüştükleri şirket çalışanlarını büyük bir hukuk bürosunda çalışan bir avukatla iletişime geçmeye yönlendirdi.

Ardından avukat kimliğine bürünen şüphelilerden biri, çalışanlara dünyanın farklı bölgelerindeki banka hesaplarına yüklü miktarda para aktarmaları talimatını verdi.

Söz konusu para transferleriyle elde edilen fonların kaynağını gizlemek amacıyla kripto paraya dönüştürüldüğü, ardından şüpheliler ve olaya karışan diğer kişiler arasında paylaştırıldığı belirtildi.

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