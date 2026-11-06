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Ekonomi
TRT Haber 06.11.2026 10:52

Meslek lisesi mezunlarının cep harçlığı artırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarının cep harçlığının yüzde 50 artacağını bildirdi.

Meslek lisesi mezunlarının cep harçlığı artırılıyor

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