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TRT Haber
HABER GİRİŞ
06.11.2026 10:52
, 06.11.2026 11:01
Meslek lisesi mezunlarının cep harçlığı artırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarının cep harçlığının yüzde 50 artacağını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...
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