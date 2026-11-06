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Ekonomi
AA 06.11.2026 09:45

Yılın son Enflasyon Raporu 12 Kasım'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu 12 Kasım'da İstanbul'da açıklayacak.

Yılın son Enflasyon Raporu 12 Kasım'da açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan Enflasyon Raporu 2026-IV"ün tanıtımı amacıyla 12 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB’nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yıl sonu enflasyon raporu yüzde 28 olarak güncellenmişti

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Merkez Bankası Fatih Karahan Enflasyon
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