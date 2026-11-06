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Ekonomi
AA 06.11.2026 09:32

Altın güne düşüşle başladı... 6 Kasım 2026 altın fiyatları

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 741 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 796 liradan satılıyor.

Altın güne düşüşle başladı... 6 Kasım 2026 altın fiyatları

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 6 bin 596 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 6 bin 521 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 741 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 796 liradan satılıyor.

Dolar endeksindeki artış ve hisse piyasalarındaki düşüşler nedeniyle piyasalarda artan likidite ihtiyacının baskılamasıyla ons altının fiyatı yüzde 1,38 azalışla 4 bin 42 dolarda seyrediyor.

ABD'de ara seçim sonuçları varlık fiyatlarında etkisini sürdürürken, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde eden Demokratların ülkede yapay zeka yatırımlarını sınırlayabilecek düzenlemeleri hayata geçirebileceği tartışılıyor.

Son yıllarda küresel ekonomik büyümenin önemli itici güçlerinden biri haline gelen yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemenin yavaşlayabileceği ve mevcut yatırımların sekteye uğrayabileceği endişeleri, piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satışların hızlanmasına yol açtı.

Çatışma riskleri jeopolitik kaygıların yükselmesine neden oldu

Jeopolitik tarafta ise ABD-İran hattında beliren çatışma riskleri jeopolitik kaygıların yeniden yükselmesine neden olurken, petrol fiyatları 100 dolar seviyesine yaklaştı. Ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artışla 99,9 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle enerji maliyetlerindeki artış devam eden enflasyon korkularını körüklerken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar bankanın faiz artırımına daha yakın olduğuna işaret etti. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasasına ilişkin daha net bilgiler vereceği beklenirken, veriye göre Fed'e yönelik tahminlerde değişiklik olabileceği belirtiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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