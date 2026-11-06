Bakan Şimşek aralık ayını işaret etti: Emeklilere yeni zam formülü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında milletvekillerine hitap etti. Şimşek, hem emeklilere yönelik planlanan maaş düzenlemesi hem de vergi politikaları hakkında önemli mesajlar verdi.

Emekli düzenlemesinde "yaş ve prim günü" kriteri

Emeklilerle ilgili hazırlıkların henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan Şimşek, yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını vurguladı. Artışın adil bir temele oturması gerektiğini belirten Şimşek, zam oranlarının emeklilerin yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre farklılaştırılmasının doğru bir yaklaşım olacağını, seyyanen bir zam yapılsa dahi bu kriterlerin gözetileceğini kaydetti.

Sürecin sadece Hazine ve Maliye Bakanlığını değil, çok sayıda kurumu ilgilendirdiğini hatırlatan Şimşek, bu aşamada net bir rakam vermekten kaçındı. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bütçeden aktarılan kaynakların arttığına dikkat çeken Bakan, konunun bir de tedbir boyutu olduğunu belirterek, "Nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir" dedi.

"2027'de gelir, kurumlar ve KDV oranları artmayacak"

Toplantı çıkışında gazetecilerin, konuşmasında geçen "tedbir" ifadesinin yeni bir vergi artışı anlamına gelip gelmediğini sorması üzerine Şimşek, iddialara net bir dille yanıt verdi.

Bakan Şimşek, 2027 yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi (KDV) genel oranlarında herhangi bir artışın hükümetin gündeminde yer almadığını ifade etti.