Hibrit savaş mı, yoksa kötü bir şaka mı? Avrupa'da neler oluyor?

Avrupa genelinde yolcu uçaklarına yapılan bomba ihbarları, süpermarket dondurucularının ısıtılarak yüz binlerce euro değerindeki gıdanın bozulmasına yol açan siber saldırılar, kan bankalarındaki soğutma sistemlerinin bozulması ve Cadılar Bayramı'nda çocuklara verilen şekerlerin içine yerleştirilen kesici metal nesneler gibi sıra dışı olaylar Avrupa'da tedirginliğe yol açtı.

İnsansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesi ve yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyalarının arttığı bir dönemde yaşanan bu gelişmeler, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Polonya gibi ülkelerde yaklaşan kritik seçimler öncesinde belirsizlik iklimi oluşturdu.

Uçuşlarda bomba ihbarları nedeniyle alarm verildi

Avrupa genelinde seyreden en az 25 yolcu uçağında bomba ihbarı yapılması nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geldi. Yunan hava yolu şirketi Aegean Airlines'a ait Selanik-Milano ve Atina-Viyana seferini yapan iki uçak da dahil olmak üzere bazı uçaklar rota değiştirmek veya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir uçakta patlayıcı maddeye rastlanmadı. Aegean Airlines ile birlikte Aer Lingus, Air Europa, Austrian Airlines, EasyJet, Finnair, Ryanair, LOT Polish Airlines ve Wizz Air gibi hava yolu şirketleri de güvenlik protokollerinin eksiksiz uygulandığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde de en az yedi uçak ve bir kruvaziyer gemisinin benzer şekilde asılsız bomba ihbarlarına maruz kaldığı aktarıldı. Havacılık güvenliği uzmanları, bu tür ihbarların ilk kez yaşanmadığını ancak olayların eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Süpermarketler ve kan bankaları hedef alındı

Hava ulaşımındaki ihbarların yanı sıra son haftalarda Avrupa genelinde farklı sektörlerde de sıra dışı olaylar yaşandı. Fransa'daki süpermarketlerde dondurucuların sıcaklığını artırarak gıdaların bozulmasına neden olan siber saldırılar düzenlendi.

Benzer siber müdahaleler Belçika, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda, İsveç, Finlandiya ve Estonya'daki süpermarketlerde de görüldü. Aynı dönemde Fransa'daki kan bankalarında kullanılan soğutma cihazlarının sıcaklık ayarlarının da siber saldırılarla değiştirildiği kaydedildi.

Cadılar Bayramı döneminde Almanya, Avusturya ve Macaristan'da çocuklara dağıtılan şekerlerin içine iğne ve kesici metal nesneler gizlendiği tespit edildi.

Hamburg yakınlarında dokuz yaşındaki bir kız çocuğu, şekerin içine saklanan iğneyi ısırması sonucu yaralandı. Polis yetkilileri ailelere çocuklarının topladığı şekerleri kontrol etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Hibrit tehditler Avrupa'nın gündeminde

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'daki güvenlik durumunun giderek karmaşık bir hal aldığına dikkati çekerek sabotaj eylemleri, dezenformasyon kampanyaları ve hava sahası ihlallerinin hibrit savaş unsurları olduğunu ifade etti.

Fransız haber ajansı AFP'de yer alan bilgilere göre, uçaklara yönelik yapılan son bomba ihbarlarının arkasında "MG" adlı gayriresmi aşırı sağcı bir Rus örgütünün bulunduğu değerlendiriliyor.