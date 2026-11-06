Yapay zeka modelleri kendi kendini daha hızlı eğitmeye başladı

Kar amacı gütmeyen METR kuruluşu tarafından yayımlanan çalışma, yapay zekanın kendi gelişimini hızlandırdığına dair en net kanıtlardan birini sundu. Bu durumun, yapay zeka sistemlerinin insan müdahalesi olmadan kendi sistemlerinin daha güçlü sürümlerini oluşturabilmesi anlamına gelen özyinelemeli öz gelişim sürecine zemin hazırlayabileceği ifade ediliyor.

Gelişim hızı yaklaşık iki katına çıktı

Ağustos ve ekim ayları arasında yürütülen 11 haftalık değerlendirme; gizli araştırmalara, mülakatlara ve henüz yayımlanmamış modellerin performans verilerine dayandırıldı. Elde edilen verilere göre Anthropic modellerinin belirli görevlerdeki performansının, Ekim 2025'ten bu yana önceki döneme kıyasla 1,9 kat daha hızlı geliştiği tespit edildi.

METR yetkilileri, Anthropic'in tanımlanmış görevlerdeki model yeteneklerini Mart 2024 ile Ekim 2025 arasındaki döneme kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı geliştirdiğini belirtti. Kurum, bu tahminin önemli ölçüde belirsizlik barındırdığını ve yapay zekanın henüz yeni modellerin kritik eğitim aşamalarına otonom olarak büyük bir katkı sağlayamadığını vurguladı.

Şirket halka arza hazırlanıyor

Anthropic araştırmacıları, kodlama ve deney yürütme süreçlerinde yapay zeka kullanımı sayesinde verimliliklerinin belirgin şekilde arttığını bildirdi. Şirket çalışanları arasında yapılan gayriresmi anketlerde verimliliğin 12 kata kadar arttığı öne sürülse de METR bu verilerin kesin bir kanıt oluşturmadığı uyarısında bulundu.

Öte yandan Anthropic, kasım ayı içinde gerçekleşmesi beklenen borsa süreci için halka arz hazırlıklarını sürdürüyor. Özyinelemeli öz gelişim ihtimali ise yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesini ve insan hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini zorlaştırabileceği gerekçesiyle uzmanlar arasında endişeye yol açıyor.