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Dünya
ABC News 06.11.2026 07:14

Yapay zeka ile şirket yöneticilerini taklit eden 3 kişiden 130 milyon dolarlık dolandırıcılık

Manhattan'daki federal savcılar, şirket yöneticilerini ve avukatları taklit etmek için yapay zeka kullanarak firmaları yaklaşık 130 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla 3 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu. "Rocky Balboa" adını kullanan Jacob Soall, Sharon Hazan ve Guy Sheetrit adlı şüpheliler Avrupa'da yakalandı ve ABD'ye iade edilecek.

Yapay zeka ile şirket yöneticilerini taklit eden 3 kişiden 130 milyon dolarlık dolandırıcılık

Hazırlanan iddianameye göre şüpheliler, Temmuz 2024 ile Şubat 2026 tarihleri arasında şirket yöneticilerinin ve büyük hukuk firmalarındaki avukatların seslerini yapay zeka ile taklit etti.

Gizli bir finansal işlem yürütüldüğü yalanıyla çalışanları kandıran şüpheliler, fonların dünya genelindeki farklı banka hesaplarına aktarılmasını sağladı. Şüphelilerin toplamda 129 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde ettiği aktarıldı.

Farklı sektörlerden çok sayıda şirket hedef alındı

Dolandırıcılık şebekesinin Missouri'deki bir hastane sisteminden 4,8 milyon dolar, Rhode Island'daki bir bankadan 2,6 milyon dolar, California'daki bir başka hastaneden 2,9 milyon dolar, İngiltere merkezli bir finans teknolojileri firmasından 11,5 milyon dolar, Massachusetts'teki bir yatırım fonundan 4,6 milyon dolar ve Florida'daki bir evcil hayvan gıdası şirketinden 5,2 milyon dolar çaldığı kaydedildi.

ABD Savcısı Jamie McDonald konuya ilişkin açıklamasında, yapay zeka teknolojisinin büyük bir potansiyel sunduğunu ancak bazı kişilerin bu teknolojiyi suç hedefleri doğrultusunda kullanmaya çalıştığını vurguladı.

Şüpheliler 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya

ABD Adalet Bakanlığı, şüphelilerin son aylarda Avrupa'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığını açıkladı. 41 yaşındaki Jacob Soall Haziran ayında İspanya'da, 54 yaşındaki Sharon Hazan Ağustos ayında İspanya'da, 42 yaşındaki Guy Sheetrit ise Eylül ayında İngiltere'de yakalandı.

Karşılaşılan suçlamaların federal hapishanede 20 yıla kadar hapis cezası öngördüğü ifade edilirken, şüphelilerden Sharon Hazan'ın 2008 yılında da banka dolandırıcılığı suçundan mahkumiyetinin bulunduğu belirtildi.

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