Batman'in motosikleti açık artırmaya çıkarılıyor

Yönetmen Christopher Nolan'ın 2008 yapımı "The Dark Knight" (Kara Şövalye) ve 2012 yapımı "The Dark Knight Rises" (Kara Şövalye Yükseliyor) filmlerinde kullanılan araç, Propstore Auction müzayede evi tarafından satılıyor.

Propstore Kurucusu ve Üst Yöneticisi Stephen Lane, "Canavar" olarak adlandırılan aracın bizzat Nolan ve yapım tasarımcısı Nathan Crowley tarafından tasarlandığını ifade etti. Görsel efekt dalında Akademi Ödülü sahibi Chris Korvold ise tasarımı hayata geçirmekle görevlendirildi.

Özel mühendislik harikası bir tasarım

Motosikletin set ortamında pratik bir şekilde çalışmasının büyük bir mühendislik başarısı olduğunu belirten Lane, araçta 750 cc'lik Honda motoru ve 31 inçlik devasa lastiklerin kullanıldığını aktardı. Lane, hem oyuncuların hem de dublörlerin aracı kullanırken oldukça zorlandığını dile getirdi.

Sürüş sırasında bazı kazaların da yaşandığını ifade eden Lane, aracın kontrolden çıkarak kameraya çarptığı anların kayıtlara geçtiğini söyledi.

Üretilen altı araçtan yalnızca biri satışta

Üretilen altı adet Batpod'dan sadece bu örneğin Warner Bros. Studios tarafından resmi olarak satışa çıkarıldığı belirtildi. Stephen Lane, benzersiz yapısı ve etkileyici estetiği sebebiyle bu tür araçların büyük ilgi gördüğünü, Batpod'un tüm zamanların en unutulmaz sinema araçlarından biri olduğunu vurguladı.

İnternet üzerinden başlayan teklif verme süreci, 4 Aralık tarihinde Londra'da düzenlenecek canlı müzayede ile sona erecek.

Diğer sinema hatıraları da müzayedede yer alıyor

Batpod, diğer yüzlerce sinema eşyası ile birlikte satışa sunuluyor. Müzayedede Christian Bale'in 2005 yapımı "Batman Begins" filminde giydiği kostüm ile Val Kilmer'ın 1995 yapımı "Batman Forever" filmindeki Batman kostümü de yer alıyor.

Satışa çıkarılan diğer ürünler arasında "Indiana Jones" filmlerinde dublör Vic Armstrong'un giydiği şapka ve gömlek ile "Game of Thrones" dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'ın kullandığı kılıç bulunuyor. Freddy Krueger'ın ünlü eldiveni ise açık artırmanın başlamasından birkaç saat sonra 25 bin sterlinlik taban fiyata ulaştı. Müzayedeye çıkacak 100'den fazla eser, 19-22 Kasım tarihleri arasında Londra'daki Cumberland Hotel'de sergilenecek.