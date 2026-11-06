Fransa'da son yılların en büyük gösterisi: Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü

17 Ekim'de yaşanan şiddet olaylarının ardından yetkililerin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler genel olarak sakin geçti.

Bununla birlikte Rennes, Nantes, Lyon ve Marsilya gibi şehirlerde polis ile gösterici gruplar arasında yerel çatışmalar yaşandı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, eylemler sırasında 448 kişinin gözaltına alındığını ve ülke genelinde 86 yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Grevlerin kamu hizmetlerine etkisi

Protestolar kapsamında öğrenci, öğretmen, posta çalışanı ve ulaşım görevlilerini temsil eden çok sayıda sendika ülke genelinde grev çağrısında bulundu. Hükümet verilerine göre yükseköğretim kurumlarının yaklaşık üçte birinde aksamalar yaşanırken, okul çalışanlarının yüzde 13'ü greve katıldı.

Demir yolu ulaşımında da bazı aksamalar meydana geldi. Fransa Sağlık Bakanlığı ise sağlık personelinin sadece yüzde 5'inin greve destek verdiğini ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmadığını açıkladı.

Göstericilerin talepleri ve katılan gruplar

Öğrencilerden işçi sendikalarına ve Sarı Yeleklilere kadar geniş bir kesimin katıldığı gösterilerde farklı talepler öne çıkıyor. İşçi sendikaları maaşların ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor. Ülkenin önde gelen sendikalarından CGT asgari ücrette derhal yüzde 10'luk bir artış isterken, CFDT sendikası aylık asgari ücrete 100 Euro zam yapılmasını talep ediyor.

Öğrenci grupları eğitim bütçesinin artırılmasını ve okul altyapılarına yatırım yapılmasını isterken, Sarı Yelekliler hareketi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin istifasını talep ediyor.

Gösterilerin devam etmesi bekleniyor

Göstericiler eylemleri yılbaşına ve gelecek ilkbaharda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar sürdürmeyi planlıyor. İspanya, İtalya, Portekiz ve Belçika gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer grevlerin düzenlenmesi öngörülüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gençlerin taleplerinin duyulduğunu belirterek okullarda eğitimin aksamaması ve sükunetin sağlanması çağrısında bulundu.