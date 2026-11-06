Dünyanın en küçük otomobili 60 bin sterline açık artırmaya çıkarılıyor

İngiltere'nin Warwickshire bölgesindeki Iconic Auctioneers tarafından satışa çıkarılacak üç tekerlekli mikro otomobilin 40 bin ile 60 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Man Adası'nda üretilen araç, sadece bir yetişkin ve bir alışveriş çantası taşıyacak şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 137 santimetre uzunluğunda ve 106 santimetre genişliğinde olan araç, dikkat çekici boyutlarıyla öne çıkıyor.

Geri vitesi bulunmayan otomobil el yardımıyla çevriliyor

Otomobil, Peel Engineering Şirketi tarafından 1964 yılında Man Adası'nda üretildi. Piyasaya sürüldüğü dönemde 199 sterlinlik fiyat etiketine sahip olan aracın bu değeri günümüzde yaklaşık 3 bin 635 sterline denk geliyor. Azami hızı saatte yaklaşık 64 kilometre olan araç bir şehir otomobili olarak tasarlandı. Geri vitesi bulunmayan otomobilde sürücünün aracı geriye doğru hareket ettirmek için arka kısımda yer alan tutamaçtan tutarak aracın arka tarafını kaldırıp elle çevirmesi gerekiyor.

Yakıt tasarrufu nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde "yürümekten daha ucuz" sloganıyla tanıtılan Peel P50, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak girdi. Üretildiği dönemde geniş kitlelere ulaşamayan modelden 1962 ile 1965 yılları arasında sadece 50 adet üretildi. Günümüzde bu araçlardan 30'dan daha azının varlığını sürdürdüğü ve otomobil koleksiyonerleri tarafından büyük ilgi gördüğü aktarılıyor.

Finlandiya'dan getirilen araç açık artırmada satılacak

Açık artırmaya çıkarılan zeytin yeşili otomobil, 1964 yılında sıfır araç olarak Finlandiya'ya ithal edildi ve bu yılın başlarına kadar bu ülkede muhafaza edildi. Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal halini koruduğunu ve restorasyon için oldukça uygun durumda olduğunu bildirdi.

Şirketin kurucusu Cyril Cannell tarafından tasarlanan Peel P50, ilk olarak 1962 yılında Earl's Court Bisiklet ve Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı. Üretim sürecinde ön tarafta tek, arka tarafta iki tekerlek düzeninden vazgeçilerek ön tarafta iki, arka tarafta tek tekerlek tasarımına geçildi. 49 cc'lik iki zamanlı motorla desteklenen ve üç vitesli manuel şanzımana sahip olan araç 1963 yılında satışa sunuldu.

Klasik İngiliz spor otomobillerinden daha değerli

Iconic Auctioneers otomobil uzmanı Alex Lucocq, Peel P50'nin otomobil meraklıları ve koleksiyonerleri için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Aracın son 20 yılda kült bir statü kazandığını vurgulayan Lucocq, otomobilin 1960'ların başında İngiliz otomotiv sektörünün yaratıcılığını ve özgünlüğünü temsil ettiğini dile getirdi.

Lucocq, dünya genelinde sadece 30 civarında örneğinin bulunması ve nadiren pazara çıkması sebebiyle orijinal bir Peel P50'nin günümüzde dönemin birçok İngiliz spor otomobilinden daha yüksek bir değere ulaştığını ifade etti. Açık artırma 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.